“Métete conmigo Iván Duque, no te metas con los artistas venezolanos”: Nicolás Maduro

Tildó de “cobarde” al presidente colombiano luego de que prohibiera que Omar Enrique se presentara en el Carnaval de Barranquilla.

"Es la persecución de Hitler, de Mussolini, de Pinochet. Iván Duque estás a la altura de (Augusto) Pinochet", dijo Maduro tras firmar una carta para pedir a EE. UU. que no intervenga en Venezuela.

El Gobierno de Colombia anunció el pasado primero de febrero que impedirá entrar en su país al cantante venezolano Omar Enrique, conocido como ‘El príncipe del merengue’, quien iba a dar un concierto en el Carnaval de Barranquilla, "por su cercanía con la dictadura de Nicolás Maduro".

"Esta es una decisión discrecional y soberana. No vamos a permitir que personas que le han hecho tanto daño a nuestros hermanos venezolanos se paseen por nuestro país sin importarles las consecuencias de sus actos", dijo el director de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, citado en un comunicado del organismo.

Para Krüger, las personas próximas a Maduro "han violado los derechos humanos del pueblo venezolano y es hora de que paguen las consecuencias de sus actos".

En contexto:

“No voy a hablar de política”: Omar Enrique tras prohibición de entrada a Colombia Para Maduro, esta será la "primera vez en la historia que un artista venezolano es censurado".

Por eso, hizo un llamado a los artistas venezolanos para que luchen contra esa "injusticia" y levanten "un poderoso movimiento de solidaridad activa por el derecho de Omar Enrique de entrar en Colombia y cantar".

Además, invocó "toda la solidaridad de Venezuela" con el artista.

Maduro pasa actualmente por su momento más bajo desde que accedió a la Presidencia de Venezuela en 2013, luego de que el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se proclamara presidente interino del país, cargo en el que ha sido reconocido por una veintena de países de la Unión Europea (UE).

También ha sido reconocido por Estados Unidos, Canadá, Israel, Colombia y Brasil, entre otros.

La decisión se basa en que consideran ilegítimas las elecciones del pasado 20 de mayo a las que no se presentó la oposición y que no fueron reconocidas por buena parte de la comunidad internacional.