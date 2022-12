Metida en hueco y masticando hojitas: testimonio de mexicana que sobrevivió 30 horas bajo escombros

“Se abrió el suelo, en segundos estaba de bruces (…) oscuridad total”, relata Paulina Gómez. Su historia es considerada un milagro.

Ella misma reconoce que en ese momento pensar es casi imposible, gritos, llanto y desesperación parecen imponerse.

“Se cayó el techo, se abrió el suelo y pues quedé en un hueco que afortunadamente me protegió del resto del derrumbe”, cuenta.

“Masticaba unas hojitas de una maceta que detuvo el techo para que no se me viniera encima, al menos para eso sirvió y pues las masticaba, me hacían salivar un poco”, añade.

Después de vivir esa odisea, su historia tuvo un final feliz cuando fue encontrada y rescatada. En medio de las lágrimas y el agradecimiento, una promesa: una comida para todos ellos, quienes trabajaron incansablemente para liberarla.

Mientras se conocen historias como estas, familiares imploran que no cesen labores de búsqueda y autoridades comienzan a utilizar maquinara para remover escombros.

Protección Civil contabilizaba a unas 40 familias que buscan a seres queridos que estaban ahí al momento del sismo. Un centenar de familiares sumaban seis días instalados en carpas y colchonetas alrededor del inmueble destruido, bajo una intermitente lluvia.

"Solo nos dicen mentiras, que ya los van a sacar, que están trabajando, y nada", dijo Anel Jiménez, comerciante de 42 años y prima de Martín Estrada, un contador atrapado en el edificio.

Autoridades no han precisado en las últimas horas si aún esperan encontrar sobrevivientes.