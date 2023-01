Metro de Caracas, otra de las víctimas de la crisis en Venezuela

Fallas en los trenes, falta de mantenimiento y hasta ausencia del cobro del pasaje son algunos de los problemas que se vive en el sistema de transporte.

La situación del metro caraqueño es más que irregular. Desde hace un tiempo, estaciones y trenes son epicentro de grandes tumultos, desmayos por la falta de aire acondicionado y constantes robos. “Congestionado hasta decir ya. La gente no respeta. Se matan unos con otros”, afirma Solaris Díaz, usuaria asidua de este medio de transporte.

Publicidad

De igual manera, la infraestructura del sistema cada vez está peor. La falta de mantenimiento hace que las fallas sean mayores día tras día. Tan solo la semana pasada un tren se varó en plena vía y sus ocupantes tuvieron que romper las ventanas para salir de allí. Según el sindicato, aproximadamente el 30% de los trenes está fuera de servicio por el mal estado y la falta de repuestos.

La falta de empleados es otro problema que se añade al servicio público de transporte. Tan solo en los últimos meses, más de 2.000 empleados del metro renunciaron debido a los bajos sueldos. Como comenta Ricardo Sansone, coordinador familia metro de Caracas, muchos “piden la renuncia y si no se la dan, igualito se van”.

Y el problema parece no tener solución a corto plazo. No hay recursos con los que solventar esta situación. Nadie paga los cuatros bolívares que cuesta el pasaje puesto que no hay monedas o billetes con esa baja denominación circulando en Venezuela.

Sin embargo, muchos preferirían pagar su pasaje y que el servicio mejore como es el caso de Ramón Colina. “Deberíamos salir de ese estado paternalista, que todo no los estén regalando, que esperamos que todo sea gratis”, declaró el usuario.