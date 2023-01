México demandaría por terrorismo al autor del tiroteo en Texas y pediría su extradición

Esto, tras confirmar que seis de sus ciudadanos murieron en la masacre de 20 personas en El Paso y siete más resultaron heridos.

"Hemos estado en comunicación con la Fiscalía General de la República para proporcionarles toda la información necesaria para que, si lo deciden, iniciar la denuncia por terrorismo", dijo el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en una rueda de prensa.

Precisó que para México será "la primera demanda en la historia de esta naturaleza".

"Esta demanda permitirá que México tenga acceso a toda la información correspondiente para valorar si hay otros individuos potenciales involucrados que pongan en riesgo la vida de mexicanos en Estados Unidos", expresó en una conferencia en la que no admitió preguntas de la prensa.

Asimismo, el canciller informó de que "se hará una valoración" para conocer si existen elementos suficientes para que la Fiscalía mexicana solicite la "extradición del autor o los autores de estos hechos".

"Es una decisión que se tomará en su momento pero que a nadie le extrañe porque para México este individuo es un terrorista", apuntó el canciller mexicano.

El Gobierno de México emprenderá también "acciones legales" contra el responsable de la venta del arma usada durante el asalto "para ver cómo se vendió" y conocer si el vendedor conocía las intenciones del autor del ataque.

"Nosotros consideramos que el tema de las armas es un tema crucial y ahora desgraciadamente lo ha sido en territorio norteamericano", dijo Ebrard, quien urgió a tomar "las acciones legales correspondientes en materia de armas".

Finalmente, México entregará una nota diplomática al Gobierno estadounidense para que "asuma una posición clara y contundente en contra de los crímenes de odio".

Las autoridades estadounidenses detuvieron a Patrick Crusius como responsable del tiroteo masivo ocurrido el sábado en un centro comercial de El Paso, ciudad fronteriza con México, y lo investigan por "delito de odio" contar la comunidad hispana.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó este domingo la muerte de los seis mexicanos en el tiroteo.

"Lamentablemente seis mexicanos perdieron la vida y hay siete heridos", dijo el mandatario en un mitin en un hospital del municipio de Huetamo de Núñez, en el oriental estado mexicano de Michoacán.

Asimismo, el presidente informó que pidió al secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, que actúe de manera responsable para no afectar el proceso electoral en Estados Unidos.

"Quiero adelantar que le pedí a Marcelo Ebrard que, a pesar del dolor e indignación, actuemos con mucha responsabilidad. En Estados Unidos hay elecciones, están en campaña y nosotros no queremos inmiscuirnos en asuntos internos de otro país", expresó.

Tras conocerse el ataque, el presidente mexicano ensalzó la "convivencia fraterna" que existe entre El Paso y la mexicana Ciudad Juárez, pues ambas comparten frontera.

"Esto es producto de la descomposición, de los problemas que tienen ciertas personas, no es un asunto generalizado. Puede que me equivoque, pero El Paso es de las ciudades más tranquilas de Estados Unidos", opinó el mandatario.

