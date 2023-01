México, el país donde cada estado tiene una legislación diferente sobre el aborto  

Sin embargo, en todo el territorio mexicano se acepta la interrupción legal del embarazo cuando hay violación.

México es un gobierno federal, eso quiere decir que cada estado tiene autonomía para la creación y aplicación de algunas leyes en su territorio. En el caso del aborto, la legislación para su acceso cambia de acuerdo con la zona, solo concuerdan en el caso de violación.

En 24 de los 32 estados está permitido abortar cuando hay riesgo de muerte para la madre; en 16, cuando el feto tiene enfermedades genéticas que hagan inviable su vida; en 15, cuando tener el hijo implique un riesgo para la madre; y en solo dos se aceptan las razones socioeconómicas.

Solo en el Ciudad de México el aborto es completamente permitido hasta la semana 12 de gestación. Dicha legislación, de talante liberal, contrasta con las duras penas que afronta una mujer si llega a abortar en el estado de Guanajuato.

En El Salvador tener un aborto, así sea involuntario, puede significar ir a la cárcel Las posiciones están divididas en el país. Un fuerte lobby provida y de la Iglesia católica hizo que, hace tan solo unos años, la mayoría de las constituciones estatales mexicanas considerara al cigoto como una persona sujeta de derechos. Por otro lado, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cetfdcm) pidió que se reevalúe las políticas que impiden el acceso a las mujeres al aborto legal.

Para Monse Castera, quien se ha practicado tres abortos legales, esta práctica “ha sido un alivio”. "En mi caso no han sido experiencias que me causen ni culpa ni dolor emocional. Al contrario, he estado segura de lo que estoy haciendo y agradezco que he podido hacerlo de forma segura".

Cuba, país pionero en permitir a las mujeres decisión de abortar o no El debate está servido entre los que ven la legalización del aborto como un asunto de salud pública y los que consideran que es parte de una controversia moral.