“Mi alma entera va en el empeño de volver a unir a nuestra nación”: Joe Biden

A las 11.50 mañana del miércoles, Joe Biden juramentó como presidente de Estados Unidos ante el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, en una ceremonia solemne delante del Capitolio de Estados Unidos, y se comprometió a "preservar, proteger y defender la Constitución".

“Este es el día de Estados Unidos, este es el día de la democracia, este es el día de la esperanza, de la decisión. Por años, Estados Unidos ha estado a la altura de sus desafíos y hoy celebramos el triunfo no de un candidato sino de una causa, la de la democracia”, dijo al iniciar su discurso.

“El deseo del pueblo ha sido escuchado y se ha respetado su voluntad. Hemos vuelto a aprender que la democracia es preciosa, frágil y ahora ha prevalecido”, agregó al recordar los hechos violentos ocurridos hace un par de semanas en el Capitolio, donde asumió el cargo.

También se refirió al coronavirus , “que ha cobrado miles de vidas, millones de puestos de trabajo se han perdido, centenares de miles de empresas han cerrado”.

Y volvió a recordar a los 400.000 muertos por la pandemia en el país con un conjunto de banderas estadounidenses plantadas en la explanada frente al Capitolio.

“Hoy, en este día de enero mi alma entera va en el empeño de volver a unir a nuestra nación, a nuestro pueblo, y pido a todos los estadounidenses que se sumen en esta causa”, expresó en su reiterativo llamado a la unidad.

“Veámonos como vecinos, tratémonos como vecinos, tratémonos con dignidad y respeto (…) Dejemos de gritarnos”, dijo Biden, de 78 años, a los ciudadanos, que en esta ocasión vieron la ceremonia desde casa.

Asimismo, afirmó que será “el presidente de todos los estadounidenses. Les prometo que voy a luchar tan duramente por aquellos que no me respaldaron como aquellos que me respaldaron”.

“Estamos en un periodo que puede ser el más duro y el más difícil y debemos dejar la política de lado para que enfrentemos a esta pandemia como una nación (…) Les prometo lo siguiente, como dice la Biblia, quizás en la noche las cosas son difíciles, pero en la mañana las cosas vuelven a establecerse”, agregó.

“Les doy mi palabra de que siempre seré honesto con ustedes, defenderé la Constitución, defenderé nuestra democracia, defenderé a Estados Unidos y todo lo que haga en servicio para ustedes escribiremos una historia estadounidense de esperanza y no de miedo”, remató.