''Mi hijo no ha sido interrogado'', dice madre de Dzhokhar Tsarnaev

Según le dijo a la cadena CNN en una entrevista, vio las imágenes en un video y quiere creer que "fue como un gran montaje, con pintura en vez de sangre y que todo fue inventado".

¿En realidad cree eso?, le pregunta el reportero. "Es lo que quiero saber, porque todo el mundo está hablando de eso. Quiero saber que todo es un show, es lo que quiero entender".

Al cuestionársele si había visto las imágenes de las bombas y del sufrimiento que habían causado contestó que nos las había visto.

Pero se dirigió entre lágrimas a las familias de las víctimas. "Lo siento mucho por ellos, realmente lo lamento", dijo con voz entrecortada pero se mostró convencida de que sus hijos, Dzhokhar y Tamerlan, no estuvieron involucrados.

"Hay algo mal en todo esto", dijo.

También confesó su tormento como madre desde que sucedieron los hechos de la semana pasada.

"Esto es una locura. No puedo, incluso, describirlo. No tengo fuerzas, no tengo nada, estoy como muerta. Me siento como muerta".

Según han informado varios medios estadounidenses, Zubeidat Tsarnaev no puede viajar a Estados Unidos para estar al lado de sus hijo pues enfrenta cargos por los delitos de robo y destrucción de bienes.

Autoridades rusas han expresado sospechas de que tanto ella como su hijo mayor Tamerlan quien murió en un enfrentamiento con autoridades, seguían ideologías radicales.