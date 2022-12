Michael Bloomberg anuncia que no lanzará candidatura presidencial en EE.UU.

"Amo demasiado a nuestro país como para jugar un papel en elegir un candidato que debilitará nuestra unidad y empañará nuestro futuro, y no entraré en la carrera para ser presidente de Estados Unidos", expresó Bloomberg en un artículo publicado en el servicio económico que lleva su nombre.

Bloomberg, de 74 años, había dejado claro desde fines del año pasado que podría lanzar una candidatura independiente de los dos grandes partidos políticos por considerar que existía un espacio político para un candidato centrista, y hasta se llegaron a producir anuncios publicitarios de campaña.

Sin embargo, el empresario que administró la ciudad de Nueva York entre 2002 y 2013, llegó a la conclusión de que una carrera presidencial entre tres candidatos podría abrir el camino a una victoria de Trump o del otro fuerte candidato republicano, el senador ultraconservador Ted Cruz.

Según Bloomberg, Trump está llevando adelante "la más divisiva y demagógica campaña presidencial que yo pueda recordar, azuzando los prejuicios y los miedos de las personas".

Trump "apela a nuestros peores instintos", añadió.

Con relación a Cruz, Bloomberg dijo que la posición del senador sobre la cuestión migratoria carece los "excesos retóricos" de Trump "pero no es menos extremista".

Así, crear las condiciones para que Trump o Cruz resulten elegidos es "un riesgo que yo no puedo tomar en sana conciencia", manifestó.

Bloomberg, de 74 años y dueño de la décima mayor fortuna de Estados Unidos (estimada en 36.500 millones de dólares), apuntó que por ahora no apoyará públicamente ningún candidato, y que no permanecerá "callado ante la amenaza que el extremismo partidario representa para nuestro país".