Michelle Bachelet apuesta por reelección presidencial

Bachelet llegó este miércoles a Santiago procedente de Nueva York, pocos días después de concluir su mandato como directora ejecutiva de ONU Mujeres, el organismo de Naciones Unidas que dirigió durante casi tres años, al concluir su presidencia (2006-2010).

"Con alegría, con determinación y con mucha humildad he tomado la decisión de ser candidata", anunció la exmandataria ante cientos de simpatizantes que se dieron cita en el municipio obrero de El Bosque, donde vivió durante algunos años.

En su discurso, interrumpido por centenares de seguidores que de manera espontánea entonaron el himno nacional chileno, Bachelet hizo hincapié en la necesidad de "combatir la desigualdad" y admitió que durante su presidencia "quedaron reformas sin hacer".

Además, reconoció que existe un creciente malestar en la ciudadanía puesto de manifiesto en los últimos dos años en masivas movilizaciones a causa de conflictos estudiantiles, regionales y medioambientales.

"Éste es un país que ha cambiado. Chile tiene una ciudadanía más madura y más empoderada. Las personas están cansadas de los abusos de poder", señaló la noche de este miércoles.

A juicio de la expresidenta, el malestar de los ciudadanos se debe a que "Chile es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo", una situación que, dijo, "es inaceptable e insostenible".

Las palabras de la expresidenta, quien horas antes, a su llegada al aeropuerto, ya había manifestado el "compromiso" con su país y su deseo de "ayudar a construir un país mejor", fueron interpretadas por los otros aspirantes a La Moneda como el inicio de la carrera presidencial.

Según el candidato de la oficialista Unión Demócrata Independiente (UDI), Laurence Golborne, "ahora empieza la verdadera competencia electoral", mientras que el otro candidato oficialista, Andrés Allamand, de Renovación Nacional (RN), consideró que es bueno que Bachelet inicie su campaña, para que los chilenos puedan comparar y elegir.

Más fría fue la reacción del candidato del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami, para quien la exmandataria "ya entró a la historia", pero no representa una opción de futuro.

Bachelet es la favorita en las encuestas, con una ventaja sobre los otros candidatos que de mantenerse haría innecesaria la realización de una segunda vuelta, ya que superaría el 50 % de los votos.

Sin embargo, para postularse como candidata presidencial de la oposición, Bachelet primero debe imponerse en las elecciones primarias de la Concertación, en las que se medirá con el diputado democristiano Claudio Orrego, el senador radical José Antonio Gómez y el independiente Andrés Velasco, quien fue su ministro de Hacienda.

"Es muy importante que se realicen primarias para la designación del candidato único de la oposición, porque las primarias son un camino legítimo y válido para que la ciudadanía señale su preferencia", dijo.

Consciente del descrédito de la política en general y de la oposición en particular, la expresidenta aseguró que no piensa ofrecer un programa político "hecho entre cuatro paredes".

"Yo voy a promover diálogos y encuentros para que el programa de esta campaña tenga el sello de la ciudadanía".

La Concertación, la coalición de centro izquierda con la que salió elegida en 2006, actualmente no llega siquiera al 20 % de aprobación y es vista como una agrupación obsoleta y sin capacidad de autocrítica.

"Vamos a constituir un verdadero pacto de gobierno con un compromiso mutuo. Voy a recorrer el país para escucharlos y conocer sus propuestas", anunció.

Bachellet aseguró que trabajará para conducir el próximo gobierno, "el primero de una mayoría política y social que permita enfrentar la desigualdad y construir un Chile más inclusivo".

"Tenemos una oportunidad única para avanzar juntos en la dirección correcta; por lo mismo, esta campaña, la conquista del gobierno y la realización de las reformas deben tener un carácter amplio y democrático", enfatizó.

"El camino a La Moneda (sede de la Presidencia) no será la tarea de una candidata, de un equipo o de una coalición de partidos. Esta campaña les va a pertenecer a todos ustedes", concluyó la exdirectora de ONU Mujeres.

