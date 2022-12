Michelle Bachelet, primera mujer en repetir presidencia en Chile

La derecha oficialista chilena reconoció el triunfo de la candidata opositora, Michelle Bachelet, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, por delante de la aspirante conservadora, Evelyn Mathhei.

"Ella ganó y la felicito", declaró Matthei sobre el triunfo de su contendiente.

Con el 85,37 % de los votos escrutados, Bachelet se imponía con un 62,40 %, frente a un 27,59 % de Matthei, quien confirmó que luego irá a felicitar personalmente a la candidata de la opositora coalición Nueva Mayoría.

Carlos Larraín, presidente del oficialista partido Renovación Nacional (RN), declaró que la elevada abstención registrada en la jornada electoral de este domingo no resta validez a la victoria de la exmandataria (2006-2010).

Mientras, Patricio Melero, presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), también reconoció la legitimidad del resultado, pero agregó que la baja participación debe ser tenida en cuenta por Bachelet a la hora de aplicar su programa de Gobierno.

La alta abstención "es expresión de un país que no siente mucha necesidad de ir a respaldar o ir a oponerse a algo, que está, en términos generales, bastante conforme con el país que tiene", sostuvo Melero, que además advirtió que hay que ser cuidadoso "con los cuestionamientos a la legitimidad de nuestro sistema democrático".

"Hemos perdido (...) la alta abstención no quita legitimidad al triunfo de Bachelet", comentó por su parte la senadora Lily Pérez, portavoz de la candidata de la derecha Evelyn Matthei.