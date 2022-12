Mientras Gobierno y oposición buscan diálogo, OEA evalúa si denuncia a Venezuela ante CPI

Analiza si debe solicitar a la Corte Penal Internacional investigar a la República Bolivariana por crímenes de lesa humanidad.

"Lo que se discutirá acá, básicamente, es si las denuncias sobre crímenes en la república Bolivariana de Venezuela pueden constituir crímenes de lesa humanidad que deban ser investigados por la CPI", dijo el jurista argentino Luis Moreno Ocampo al abrir los trabajos.

Moreno Ocampo, ex fiscal de la CPI, conduce esta audiencia en su carácter de asesor Especial del secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre Crímenes de Lesa Humanidad.

El jurista recordó al abrir la audiencia que el elemento de "jurisdicción territorial está satisfecho", ya que Venezuela es miembro del Tratado de Roma (base de la CPI) desde diciembre de 2002.

La delegación de Venezuela fue invitada a participar de la audiencia, aunque la representación del país no estuvo presente en la sesión del jueves, informó la OEA.

En total se realizarán por lo menos tres audiencias públicas para reunir información que un grupo de expertos analizará antes de emitir una conclusión a fines de octubre.

Gobierno y oposición venezolanos reunidos en República Dominicana

Delegados intentan por segundo día sentar las bases de un diálogo que ayude a resolver la grave crisis política de Venezuela.

Las partes están en la Cancillería de República Dominicana con la mediación del presidente de ese país, Danilo Medina, y el exjefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

Representantes del gobierno y la oposición de Venezuela ya están en... "Estamos en el proceso de construcción, de la formación de una agenda que lleve a una negociación definitiva a la crisis", dijo el mandatario dominicano el miércoles, tras reunirse con los enviados del presidente Nicolás Maduro y de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Aunque Medina no precisó si los representantes mantuvieron un cara a cara, allegados a estos aseguran que han coincidido en la mesa.

"Lo único que podemos decir (...) es que escuchamos a las partes, se expresaron, dieron sus puntos de vista acerca de la situación que vive Venezuela", sostuvo el gobernante.

Medina y Rodríguez Zapatero invitaron el pasado martes al gobierno socialista y a la oposición a explorar un diálogo, iniciativa que cuenta con el respaldo del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.

"Hay mucha disposición de llegar a algún tipo de negociación", destacó el presidente dominicano.

“Acepto esta nueva jornada de diálogo”: Maduro a posible encuentro... Los acercamientos se producen tras protestas que exigían la salida de Maduro y que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio pasado.

También ocurren en momentos en que el gobierno enfrenta una dura presión internacional por la instalación de una Asamblea Constituyente, integrada únicamente por chavistas, y que rige el país con poderes absolutos desde el 4 de agosto.