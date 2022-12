"Mientras no estabas" resume la actividad en Twitter durante ausencia de usuario

La red social Twitter presentó "Mientras no estabas", una nueva función en la cronología de inicio de los usuarios encargada de recopilar los mensajes más relevantes generados por las cuentas a las que sigue el usuario cuando este no está conectado.

Según informa en un comunicado, el objetivo de esta novedad es poder estar al tanto de lo publicado independientemente del tiempo que se pase en red, puesto que "pueden ocurrir muchas cosas cuando no estás".

Twitter asegura que esta función "ayuda a hacerse una idea de lo que ha sucedido" en este período mostrando mensajes que "probablemente no se verían de otra manera".

Al abrir la cronología de inicio, la función muestra una selección de los tres tuits más relevantes, por su número de comentarios o de veces que han sido compartidos, bajo el título "Mientras no estabas".

Según se apunta en el comunicado, esta novedad no pretende cambiar completamente la cronología, que aparecerá de la forma habitual tras esta breve selección, ya que se perdería la naturaleza de tiempo real que caracteriza a esta red social y de todas formas "es imposible seguir absolutamente todo".

El servicio está pensado especialmente para los usuarios que han pasado un tiempo fuera de la aplicación, a partir de la idea de que "cuanto más tiempo estés conectado, menos verás la recopilación".

"Mientras no estabas" ha empezado a funcionar este jueves para los usuarios de IOS y próximamente lo hará también para Android.