Mientras trataba de apagar un incendio, bombera amamantó a su bebé de 2 meses

En Argentina y varias partes del mundo se volvió viral una fotografía de una bombera que, en medio de un gran incendio, paró sus actividades de rescate, tomó en brazos a Gonzalo Benjamín, su bebé de dos meses de nacido, y lo comenzó a amamantar.

La protagonista de la historia es la oficial María de los Ángeles Lizárraga, rescatista que llegó a atender una emergencia con fuego en el autódromo de Las Termas de Río Hondo.

A un medio internacional , ella contó que, ante la emergencia, sus superiores le dijeron que la necesitaban en el lugar de los hechos, ya que el fuego se estaba saliendo de control.

"Mis jefes me dijeron cambiáte y vení. Yo estaba en el cuartel con Benjamín y mi compañera, que me dijo: 'quédate tranquila yo me quedo con él'. Hasta el último minuto lo amamanté y me fui al autódromo, cuando llegamos vimos que era muy grande el incendio y se iba a tardar muchas horas, por lo que inmediatamente comencé a trabajar esa noche", narró la rescatista.

Luego de luchar contra el fuego por varias horas, a María de los Ángeles le entró una llamada de su amiga, quien le manifestó que el bebé estaba muy inquieto.

"A eso de las 2 de la mañana me llama mi compañera avisándome que el bebé lloraba y entonces le dije si se animaba a traerlo y ella no dudó", contó la valerosa mujer.

Cuando llegó su hijo, María de los Ángeles detuvo su trabajo por un momento y lo amamantó hasta que plácidamente se durmió.

"Me senté en una ambulancia y lo amamanté por unos 20 minutos más o menos, porque él sólo toma teta, es así que se durmió y yo seguí trabajando junto a mis compañeros y compañeras", aseguró la rescatista.

El menor regresó, entonces, a la estación de Bomberos.

Luego de apagar las llamas, la protagonista de la historia volvió hasta el cuartel, lugar en el que su bebé la esperaba.

"Para nosotros es algo normal llevar nuestros hijos al cuartel, porque es un ambiente familiar, somos una familia y hay muchas bomberas que son madres y muchas veces ante la urgencia de un incendio no tenemos dónde dejarlos y siempre preferimos llevarlo al cuartel que dejarlos en la casa", aseguró.

"Nunca pensé que la foto iba a estar en todos lados, no esperaba esta repercusión", concluyó.