Migración ilegal en Estados Unidos: cifra de detenidos tras levantamiento del Título 42 disminuyó

Sorpresivamente, las cifras de cruces ilegales en la frontera sur de los Estados Unidos en vez de subir, bajaron. Pese a la tendencia, la administración Biden se sigue preparando para un escenario complejo.

El panorama es de tolerancia cero para migrantes ilegales, en discurso y acciones. Esa es una de las razones que la administración Biden da para explicar que, pese a las previsiones, la cifra de detenidos tras el levantamiento del Título 42, en vez de aumentar, se ha reducido a la mitad.

"Creemos que es demasiado pronto para sacar conclusiones, aunque, por supuesto, esperamos que la disminución del nivel de encuentros en la frontera refleje una apreciación de las nuevas consecuencias que existen para la entrada ilegal en la frontera", dijo …

El promedio en los últimos tres días ha sido de 5.000 detenciones diarias. Antes, llegó a ser de 10.000.

El gobierno esperaba hasta 13.000 cruces irregulares al día, con 24.000 miembros de la patrulla fronteriza desplegados a lo largo de la frontera, pero también, tropas del ejército que ya están en terreno. Y, las cuales, se espera que lleguen más.

"Tenemos aproximadamente 550 soldados activos que han llegado a la frontera. Anticipamos que otros 950 seguirán arribando a más tardar el 5 de junio", señaló ...

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, en los últimos tres días han sido deportados a México 2.400 migrantes. Aquellos que logran quedarse, se encuentran en centros de detención, a la espera de la definición de una fecha de audiencia para asilo ante un juez.

Luego del vencimiento del Título 42, un colombiano vivió toda una odisea, pues este cruzó la frontera sur de los Estados Unidos junto a su familia y quedó atrapado del lado del país norteamericano. Tras dos días de detención, finalmente lograron su objetivo.

"Si ustedes se quedan aquí, pueden quedarse. Pero, ya llegando medianoche, van a llegar los de migración y si llega migración se los llevan, les van a dar cargos de hasta cinco años”, dijo el ciudadano. Y en efecto, sucedió:

Las autoridades migratorias se llevaron a Andrés y su núcleo familiar, seis personas en total, 3 de ellas menores de edad. Y, pese a que no desea mostrarle su rostro al mundo, decidió compartir con Noticias Caracol su historia.

“Nosotros fuimos detenidos, nos llevaron a una zona de detención y ahí nos tuvieron unas cuatro horas. Nos hicieron firmar y todo eso y después, nos llevaron a otra zona de detención donde estaban las familias”, dijo el colombiano.

Ahí estuvieron dos días, de los cuales las primeras horas fueron de incertidumbre.

“En la primera zona de detención había mucha gente, mucho hacinamiento y gente de varios países”, recalcó Andrés.

Junto a su familia aspiraban a ser cobijados por las reglas anteriores, pero la suerte ya estaba echada. El ciudadano colombiano compartió que a todos les aplicaron el Título 8, pero al menos fueron escuchados. Y esa era la idea, que al menos los procesaran.

Aún no saben con certeza qué factor los favoreció. Por una razón que no entienden, no fueron deportados.

“Los pasaportes quedaron inactivos. Una carta es por ahora su documento de identidad y salvaguarda. Tendrán una cita con un juez para empezar a surtir su petición de asilo”, manifestaron los oficiales de migración que se mostraron compasivos con la familia.

El hombre señaló que “nosotros tenemos que tener un abogado, mostrar pruebas y ellos deben tomar la decisión de si tenemos o no el asilo, esperan que eso no tarde más de dos meses”.

Entre tanto, partirán al lugar de Estados Unidos donde esperaban llegar y donde aspiran a quedarse.