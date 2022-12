Miitomo, la aplicación para interactuar con fanáticos de Nintendo

El gigante japonés de los videojuegos Nintendo ofrece desde el jueves en Japón su primera verdadera aplicación para dispositivos móviles, Miitomo, una red social lúdica pensada para un público juvenil.

Gracias a esta aplicación, Nintendo espera "aumentar el público de sus juegos", que tienen que competir con otros programas de entretenimiento creados especialmente para móviles, más baratos, cuando no son gratuitos.

Disponible para descargar en las plataformas dedicadas de Google y Apple, este programa es compatible con la mayoría de teléfonos inteligentes y acaba de crear una ruptura en la estrategia de Nintendo, hasta ahora muy reticente a entrar en este mercado.

Miitomo llegará antes de fin de mes a un total de 16 países en ocho idiomas.

Aunque el grupo sigue privilegiando los juegos en consolas (3DS y WII U), prevé lanzar otras cuatro aplicaciones en el próximo año en asociación con DeNA, agregador japonés de contenidos para móviles.

Miitomo está basado en interacciones y diálogos entre el avatar de una persona y la propia persona, y entre avatares de diferentes usuarios.

El doble virtual de cada uno plantea preguntas más o menos indiscretas a su creador para tratar de parecérsele lo más posible, y se apresura a ir contárselo todo a sus amigos, que también son avatares parlanchines de amigos reales del usuario.

La reunión con amigos que también crearon su avatar puede apoyarse en las otras redes sociales existentes (Twitter, Facebook) uniendo a las dos.

Nintendo no da por el momento ninguna cifra sobre el número de personas que descargaron esta aplicación, que es gratuita pero incita al usuario a comprar complementos, por ejemplo, para vestir a su avatar.

Analistas y accionistas llevaban años presionando al grupo de Kioto para que cesara de limitar su oferta a los juegos para consolas, parte de cuyo público fue acaparada por los móviles.

Nintendo recortó recientemente sus previsiones de resultados para el ejercicio en curso, y espera ahora un beneficio neto de solo 17.000 millones de yenes (153 millones de dólares), la mitad que su estimación anterior.

Si bien el padre de Pikachu y de los Pocketmonsters va un poco mejor, sus negocios no han recuperado el vigor de hace algunos años debido a una falta patente de novedades.