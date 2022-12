Mijail Gorbachov está hospitalizado

"En los últimos siete días me he sentido más o menos, pero ahora estoy en el hospital. He tenido una recaída. Ahora estoy en observación, con un montón de cables", dijo el exdirigente soviético, de 83 años, al Servicio Ruso de Noticias.

Gorbachov, Premio Nobel de la Paz en 1990 por su decisivo papel a la hora de poner fin a casi medio siglo de Guerra Fría, lamentó no haber podido seguir en televisión este año la entrega de los prestigiosos galardones que otorga la Real Academia de las Ciencias de Suecia.

Admirado por la oposición liberal, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y las cancillerías occidentales, el padre de la Perestroika es aún considerado un traidor por muchos nostálgicos que le acusan de haber eliminado la URSS.

Moscú