Mike Pompeo anuncia viaje a Arabia Saudita y Emiratos por crisis con Irán

El secretario de Estado de EE. UU. se reunirá con representantes de cada nación para analizar estrategias defensivas contra ese país.

Mike Pompeo anunció visitas a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos (EAU) para abordar la crisis desatada tras el derribo el jueves por parte de Irán de una nave no tripulada estadounidense.

"Vamos a hablar con ellos para asegurarnos que estamos estratégicamente alineados y sobre cómo podemos formar una coalición global" ante Irán, dijo el secretario de Estado a los periodistas antes de partir de Washington.

Irán derribó un Global Hawk estadounidense no tripulado el jueves, alegando que había invadido su espacio aéreo cerca del estratégico estrecho de Ormuz, algo que Washington niega.

El presidente Donald Trump reveló el viernes que canceló a último momento por "desproporcionado" un ataque militar contra Irán, que a su vez advirtió que cualquier ataque pondría en llamas los intereses de Washington en Medio Oriente.

Pompeo dijo que durante su viaje hará escalas en Arabia Saudita y los EAU -a los que calificó de "grandes aliados en el desafío que representa Irán"- en su camino a India, donde el martes inicia una visita.

El secretario de Estado se refirió también a un mapa divulgado por Teherán, con el que la república islámica buscó demostrar que la nave estadounidense había ingresado a su espacio aéreo.

"Han visto como ese mapa infantil que el ministro de Relaciones Exteriores (Mohamad Javad) Zarif divulgó contrasta con la excelencia y profesionalismo de los servicios militares y de inteligencia estadounidenses", señaló.

Pompeo dijo que el mapa de Irán "no debería dejar duda en la mente de nadie sobre dónde estaba ese vehículo sin armas - estaba volando en espacio aéreo internacional", y acusó a Irán de "sembrar desinformación".

El secretario de Estado reiteró la disposición estadounidense al diálogo para mejorar las relaciones con Irán, país al que Estados Unidos ha buscado aislar de la comunidad internacional con duras sanciones.

"Estamos preparados para negociar sin condiciones previas. Ellos saben precisamente cómo encontrarnos", dijo Pompeo.

"Tengo confianza de que en el mismo instante en que se quieran comprometer con nosotros, podremos iniciar la conversación", dijo.

"Estoy esperando ese día", agregó.