Mike Pompeo, director de la CIA, se reunió con Kim Jong-un

Así lo aseguran medios estadounidenses, luego de que el propio presidente Trump confirmó que han existido contactos “al más alto nivel” con el líder norcoreano.

El mandatario estadounidense dio además su "bendición" a conversaciones de paz dirigidas a poner fin a la guerra en la península coreana.

Según el Washington Post, el director de la CIA -y futuro secretario de Estado- Mike Pompeo efectuó una visita secreta a Pyongyang durante la cual se reunió con Kim Jong Un hace unos días.

Ni la Casa Blanca ni la CIA confirmaron, sin embargo, esa información.

Desde su lujosa residencia en Mar a Lago, Florida, donde recibió al primer ministro japonés Shinzo Abe, el presidente estadounidense se refirió a "cinco lugares posibles" para el encuentro, que tendrá lugar en junio "si todo sigue bien".

"Nos respetan. Los respetamos. Llegó la hora de hablar, de resolver los problemas". dijo. "Hay una posibilidad real de resolver un problema mundial. No es un problema de Estados Unidos, Japón u otro país, es un problema de todo el mundo", insistió.

Interrogado acerca de la eventualidad de que la cumbre tenga lugar en Estados Unidos, dijo "no", sin otra precisión.

Los funcionarios de la Casa Blanca no han adelantado nada, pero los posibles lugares de reunión podrían estar en China, en Corea del Norte, en Corea del Sur o en Panmunjom, la zona desmilitarizada entre ambas naciones.

Panmunjom fue el lugar donde se firmó el armisticio coreano en 1953 y donde se celebrará la cumbre del 27 de abril entre Kim y el presidente surcoreano, Moon Jae-in.

La Casa Blanca señaló además que Trump no había estado en contacto directo con Kim, contrariamente a lo que el mandatario parecía haber dicho poco antes al responder a una pregunta al respecto.

Trump agradeció por otra parte a su par chino Xi Jinping por su papel en este asunto y saludó su "firmeza" en cuanto al intercambio comercial de Pekín con Pyongyang. China es el principal aliado del régimen norcoreano, pero ha aplicado las sanciones decididas por Naciones Unidas contra el régimen de Kim.

"Mi bendición"

"La gente no se da cuenta de que la Guerra de Corea no ha terminado. Está ocurriendo ahora mismo. Y ellos están discutiendo ponerle fin", dijo también el mandatario estadounidense. "Tienen mi bendición para discutir eso".

Con estos comentarios, Trump parecía confirmar que las conversaciones entre Corea del Norte y del Sur previstas para el 27 de abril podrían abordar un posible tratado de paz, que sería un importante reemplazo al armisticio firmado en 1953.

