Milagro de niña colombiana en río Bravo: vio morir a sus papás, nadó contra la muerte y sobrevivió

Hay conmoción por la tragedia de una familia colombo-venezolana que intentaba cruzar el río Bravo para llegar a Estados Unidos. Un hombre y una pequeña de 4 años murieron ahogados y una mujer está desaparecida . La única sobreviviente es una niña de 12 años.



Esta familia caminó aproximadamente tres meses y atravesó el Tapón del Darién y Centroamérica. Tristemente, el padre de la niña de 12 años y su nieta, de 4 años, perdieron la vida mientras intentaban pasar el río Bravo. Se desconoce el paradero de la mamá de la menor que sobrevivió.

“Mi hermana se pudo salvar de milagro. Yo la admiro mucho porque una niña de 12 años salir de ese río, donde hubo muchos muertos, no solamente mi padrastro y mi hija, hubo muchos muertos, muchos niños”, narró Alondra Ruiz, hermana de la sobreviviente y madre de la pequeña que murió ahogada.

Añadió que su hermana vio morir a los papás y sobrina: “Mi hermana me dice que ella nadaba, se cansaba, flotaba, nadaba, hasta que llegó a la orilla. Ella dice que recuerda cuando miró a mi padrastro pidiendo auxilio, que por eso no puede dormir”.

Alondra Ruiz recuerda la última vez que habló con su hija, la pequeña de 4 años que murió. “Cuando ella salió de Colombia me abrazaba y me decía que me amaba mucho. Me decía: ‘Mami, apenas yo llegue a los Estados Unidos con mi abuelita, yo te voy a mandar plata para que te vayas con mis hermanitos porque yo quiero conocer a la bebé’. Siempre la voy a recordar muy bonito”, expresó.



Alondra solo tiene certeza de la muerte de su hija y su padrastro, pues el cuerpo de su mamá aún no aparece. Vecinos se solidarizaron con su familia.



Como si no fuera suficiente el dolor, Alondra busca ayuda para repatriar el cuerpo de su hija, que en pesos colombianos costaría más de 16 millones de pesos. Por ahora se refugia en sus dos pequeñas, una de dos meses y otra de dos años, quienes le dan la fuerza y el valor de enfrentar esta dolorosa situación.