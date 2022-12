Miles de puertorriqueños y celebridades acuden a velación de Cheo Feliciano

Personas de todas partes de Puerto Rico, entre ellas destacadas estrellas de la isla, asistieron al primer día de velatorio del cantante puertorriqueño Cheo Feliciano, celebrado en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan.

Gilberto Santa Rosa, José Nogueras, Raphy Leavitt, Sammy Marrero, Elías Lopés, así como el panameño Rubén Blades, pasaron frente al féretro del intérprete de éxitos como "Anacaona", "Juguete", "Amada mía" y "Los entierros", fallecido el pasado jueves a los 78 años en un accidente automovilístico cerca de su residencia.

"Para nosotros los cantantes, Cheo era nuestra inspiración. Todos queríamos ser como él. Fue una estrella que nunca se sintió como tal", dijo a los medios Santa Rosa, conocido como 'El caballero de la salsa', tras despedirse de su compañero.

El conocido salsero destacó a José Luis Feliciano Vega, nombre verdadero de Cheo, porque siempre apoyó a sus colegas en cada concierto que ofrecían, reflejando el cariño y respeto que el fenecido cantante le tenía a toda persona.

Desde tempranas horas de la mañana del sábado, decenas de personas llegaron al coliseo en el primer día del funeral de Feliciano, cuyo féretro permanecerá también el domingo, hasta que sea transportado el lunes al Centro de Convenciones de Ponce y después enterrado en el cementerio municipal La Piedad, en su pueblo natal.

Fue en el coliseo Roberto Clemente donde Feliciano participó junto a las Estrellas de la Fania en el primer concierto que ofrecieron en la isla caribeña en 1973.

Una gigante bandera de Puerto Rico colgaba desde lo alto del coliseo mientras que varias coronas de flores que enviaron artistas como Marc Anthony, Adalberto Santiago y la empresa Fania engalanaron el área del féretro, junto a un mural de Feliciano.

Mientras el pueblo se despedía de Feliciano, varias agrupaciones, como la familia Cepeda y los cantantes José Nogueras y Antonio Cabán Vale 'el Topo', también le rindieron tributo al fallecido salsero con interpretaciones musicales.

Nogueras, conocido más por sus canciones de época navideña, cantó "Amada mía", tema que compuso y que Feliciano lo convirtió en un gran éxito. 'El Topo', por su parte, interpretó "Verde Luz", señalado por muchos como el segundo himno de Puerto Rico.

Además, el tema "Amada mía" fue posiblemente el último tema que Feliciano y Nogueras interpretaron en vivo, según recordó José Nieves, presidente del Salón de la Fama de la Música de Puerto Rico.

Nieves relató que ambos artistas se unieron a interpretar dicha canción el pasado 27 de marzo en el teatro de la Universidad Interamericana de Bayamón, ciudad aledaña a San Juan, en la exaltación de Feliciano al mencionado salón de los inmortales.

Nieves contó que dicha interpretación la realizaron "con un sentimiento sin igual", pues ambos artistas estaban acompañados por sus esposas.

Otros artistas boricuas que asistieron al velatorio de Feliciano fueron Louis García, Alex D' Castro, Pedro Conga, Mario Ortiz, José Vega, Jackie Capó, Mario Ortiz, hijo, Rafy Torres y Ángel 'Cucco' Peña.

Feliciano murió el jueves en un accidente de automóvil, que conducía sin el cinturón de seguridad puesto, después de salir de un casino del turístico barrio de Condado, cuando regresaba a su casa en la localidad de Cupey (a las afueras de San Juan) en un Jaguar que se estrelló con fuerza contra un poste de cemento, lo que causó su muerte en el acto.

Feliciano grabó más de una veintena de discos, entre los que destacan "Cheo" -posiblemente el más emblemático de su carrera-, "Cheo Feliciano with a little help from my friend", "Felicidades", "Looking for love", "The singer", "Mi tierra y yo", "Estampa", "Cheo Feliciano y la Rondalla Venezolana" y "Cheo Feliciano en Cuba".