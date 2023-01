Miles de venezolanos salieron rumbo a Cúcuta en las últimas horas

Van al concierto y esperan el paso de ayudas humanitarias, muchos inclusive quieren colaborar en el paso de suministros.

Al llegar, han expresado lo difícil que es sobrevivir sin los productos básicos y medicinas para curar enfermedades.

“Hay hambre, hay miseria en nuestro país, y ellos lo ven y no lo quieren aceptar”, dice Marcos Pacheco, ciudadano venezolano.

Marco cuenta que estuvo separado de su familia por varios meses, pero hoy no quiere soltar de sus brazos a sus hijas y esposa. Al igual que él, son muchos los que se han separado de sus seres queridos.

“Me tocó venirme de Venezuela a rebuscarme plata vendiendo pastelitos. Resulta que esa ayuda la necesita todo el pueblo de Venezuela porque no hay comida, no hay medicina”, dice Pedro Mejía, otro ciudadano del vecino país.

Por eso, previo al paso de las ayudas hacen una petición a las autoridades de su nación: “La familia de los militares son pueblo, los militares no tienen que caernos, ellos saben que Venezuela necesita ayuda, que no sean igual al presidente Maduro”.

Algunas madres dicen que han doblegado su orgullo y ante la necesidad, han pedido limosna para comprar medicamentos para sus hijos.

“Mi hijo se me estaba deshidratando. Tengo otro niño de 10 años que lloraba y se arrodillaba y pedía a Dios que se hiciera justicia. Además, me tocó salir a la calle a pedir para comprar la medicina”, relata Patricia López, migrante.

Los venezolanos están esperanzados en el presidente interino Juan Guaidó, por eso dicen que se sumarán a pasar la ayuda humanitaria este sábado en el puente Tienditas.

