Miles en Venezuela pasaron la noche en vela para despedir al presidente

Las autoridades abrieron las puertas del recinto a la población para que pasase frente al féretro, ubicado en un salón de la Academia Militar, al oeste de Caracas, luego de que tres presidentes suramericanos, el alto mando militar venezolano, miembros del gabinete y los hijos del fallecido mandatario, montaron una guardia de honor.

Varias de las personas que lo vieron, dijeron que el gobernante portaba la banda presidencial y estaba trajeado con el uniforme militar y la boina roja de sus días como paracaidista del Ejército. Era el uniforme que vestía en 1992 cuando encabezó el intento fallido de golpe, que a la postre le sirvió de trampolín para impulsar su carrera política.

Los dolientes del mandatario se mostraron conmovidos y describieron la expresión del rostro del presidente como la de un hombre dormido.

"Si en 14 años yo pude ver al comandante (Chávez) una vez no me recuerdo, pero 14 años después venir a verlo así es algo bastante desagradable", dijo Ricardo Tria, un chofer y trabajador social de 48 años,

"Uno es revolucionario, pero es algo que conmueve mucho la conciencia.. es bastante dif?cil, es como si se nos fuera un familiar", expresó.

Al describir la imagen del mandatario luego de esperar cerca de cuatro horas para pasar frente a su ataúd, Tria indicó que Chávez lucía como "dormido, tranquilo, serio"

"No se le ve que está hinchado, que le pusieran una máscara, se ve un Chávez dormido", insistió. "Al pueblo le hacía mucha falta ver a su comandante, certificando que es en verdad el comandante. Nosotros como pueblo lo certificamos".

La urna de madera y cubierta con el tricolor amarrillo, azul y rojo de Venezuela fue cargada por algunos ministros desde el techo de una carroza fúnebre hasta un salón de la Academia, ubicada en el Fuerte Tiuna, un vasto complejo militar que alberga el Ministerio de Defensa y los comandos castrenses en el oeste de la ciudad. En el salón, los portadores del féretro fueron relevados por varios de los hermanos y sobrinos del gobernante fallecido, quienes arrimaron el ataúd hasta el lugar donde estará el viernes en capilla ardiente.

A su arribo a la Academia, hubo primero una ceremonia privada con la familia del presidente, su madre Elena Frías de Chávez, los hijos del dirigente fallecido, Rosa Virginia, María Gabriela, Hugo y Rosinés.

Más tarde los presidentes de Argentina, Bolivia y Uruguay montaron una guardia de honor frente al ataúd con los restos Chávez.

Tras la guardia de los mandatarios, altos funcionarios del Gobierno, el alto mando militar y los hijos de Chávez hicieron también una guardia de honor al lado del ataúd.

En medio del luto ni la oposición ni la dirigencia chavista mencionaron el tema más inmediato por resolver: convocar nuevas elecciones.

Tras la muerte de Chávez el gobierno anunció que convocaría elecciones dentro de los próximos 30 días y que el candidato del oficialismo sería Maduro, pero no ha dado ni una fecha exacta ni explicaciones de por qué Cabello, como presidente de la Asamblea, no asumió el cargo tal como lo establece la Constitución.