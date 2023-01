Militares quieren robar ayuda humanitaria para entregarla a través de régimen chavista, dice Guaidó

Maduro, entretanto, afirmó que no permitirá “ni un soldado invasor” en Venezuela, enviando un mensaje a Trump, y denunció una "guerra psicológica anormal".

"Recibimos la información del círculo cercano del alto mando militar que ya no están evaluando cómo dejarla entrar o no, sino que cómo nos las roban", dijo Juan Guaidó en rueda de prensa, al señalar que planean "secuestrar" la ayuda humanitaria para que sea distribuida a través del programa de subsidio de alimentos del Gobierno, conocida como CLAP.

El líder opositor apeló en ese sentido a la "consciencia" de los militares debido a que, remarcó, esto es "para salvar vidas".

"Ustedes tienen contingentes grandes (de medicinas) en galpones hacia Charallave -cercano a Caracas- que se está perdiendo, que están venciendo", agregó.

Guaidó, que anunció el sábado la conformación de una "coalición nacional e internacional" de ayuda humanitaria para Venezuela con puntos de acopio en Colombia, Brasil y una isla del Caribe que no mencionó, indicó que en las próximas horas la Comisión encargada de coordinar este apoyo ofrecerá detalles de la distribución.

Reiteró que en días próximos anunciará una movilización para pedirle a los militares que permitan la entrada de esta ayuda a Venezuela.

El gobernante venezolano, Nicolás Maduro, volvió a rechazar que se pida apoyo humanitario para su país en medio de la severa crisis económica que ha ocasionado escasez de alimentos y medicinas y dijo que la oposición, que impulsa esta asistencia con otros países, necesita "ayuda mental".

Indicó que el país puede salir de sus problemas con el esfuerzo y con el trabajo e instó a rechazar el "show malo y barato" de la oposición, liderada por Guaidó, quien se adjudicó las competencias del Ejecutivo al considerar ilegítimo el segundo mandato de Maduro por haber sido electo en unos comicios tachados de fraudulentos.

“No somos mendigos de nadie”: Maduro rechaza ayuda humanitaria y anuncia despliegue de armamento Para esta ayuda humanitaria, el Gobierno de Colombia ya anunció que instaló un puesto de mando unificado (PMU) en Cúcuta, el principal paso fronterizo con Venezuela para coordinar la recepción del apoyo.

Por su parte, el Grupo de Lima, reunido este lunes en Ottawa, hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional de Venezuela para "no impedir el ingreso y el tránsito de la ayuda humanitaria", mientras que la Conferencia Episcopal Venezolana pidió a las autoridades del país permitir el ingreso de la ayuda humanitaria.

Canadá entregará 39 millones de dólares para ayudar a venezolanos migrantes Nicolás Maduro, por su parte, advirtió que a "Venezuela no va a entrar nadie, nadie, se los aseguro, ni un soldado invasor, venga de donde venga, así se los aseguro como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que soy".

El líder chavista acusó directamente a Estados Unidos de estar detrás de un plan de intervención extranjera en el país en alianza con el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, que tampoco le reconoce como presidente legítimo por haber obtenido su reelección en unos comicios tachados de fraudulentos.

"Es una locura, señor (presidente de EE. UU.) Donald Trump pensar siquiera que usted va a mandar su Ejército a esta tierra que tiene quien la defienda", prosiguió.

Denunció que existe una "guerra psicológica anormal" en medio de la cual se han difundido rumores en los últimos días en las redes sociales sobre presuntas invasiones al territorio venezolano por parte de ejércitos extranjeros.