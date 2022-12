Millones de celulares serán bloqueados pues dueños no los registraron

La Comisión de Regulación de Comunicaciones informó que desde este mes los operadores de telefonía celular realizarán controles periódicos a aquellos usuarios que utilicen su SIM en un equipo diferente al que venían usando previamente. Esto con el fin de verificar que dichos equipos estén registrados en las bases de datos.

Esta medida hace parte del paquete de disposiciones que el Gobierno está implementando para combatir el robo de celulares. Una de ellas tiene que ver con el registro ante el operador de los celulares en prepago y pospago, en las que se establecieron unas fechas de acuerdo con el último dígito de la línea, de las cuales la última venció el pasado 31 de marzo. De acuerdo con las cifras reportadas al cierre del plazo, el 50% de los celulares en modalidad prepago y pospago fueron registrados.

En consecuencia, los usuarios que cambien su SIM a un celular no registrado, y que sean detectados en los controles de los operadores, recibirán un mensaje de texto donde se les informa que tienen un plazo de 15 días para proceder con el registro.

El usuario que reciba dicha notificación podrá registrar su equipo a través de la página web de su operador o en los centros de ventas y servicios, sin tener que presentar ningún documento adicional. En caso que no lo haga en el tiempo establecido, dicho equipo será bloqueado para su uso en todas las redes de los operadores colombianos.

El desbloqueo de dicho equipo sólo será posible cuando el usuario se comprometa ante su operador, con la firma de un documento, en el cual acepta el registro del equipo y se compromete a responder por el uso que en adelante hará de su equipo.

Es importante destacar que aquellos usuarios que no se registraron en todos los plazos previstos por el Gobierno, deberán presentar la prueba de compra de su equipo para poder proceder con el registro y así evitar estar bajo los controles mencionados.

Todas estas buscan desestimular el robo de estos aparatos.