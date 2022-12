Ministra de Salud se disfrazó para atrapar a empleados de hospital corruptos

Se presentó de incógnito y descubrió in fraganti a dos trabajadores que le hicieron pagar por unos servicios en teoría gratuitos.

Sarah Opendi, ministra ugandesa de Salud, se cubrió el rostro con un velo para no ser reconocida al llegar el viernes al hospital de Naguru, en la capital Kampala.

"Había recibido varias quejas sobre el personal del hospital que saca dinero a los pacientes", contó la ministra.

Mientras se hacía pasar por una paciente común, le reclamaron 150.000 chelines ugandeses (35 euros, 41 dólares) por exámenes de laboratorio supuestamente gratuitos.

"Le dije [al empleado] que no tenía dinero, pero insistió", relató.

A continuación, la enviaron hacia una enfermera auxiliar para conseguir tiras para análisis y, una vez más, le pidieron dinero.

"Le pagué [a la enfermera] y luego llamé a la policía, que detuvo a los dos empleados", explicó la ministra.

El director adjunto del hospital, Stephen Kyebambe, le agradeció su ayuda a Opendi. "La ministra debe ser felicitada por haber desvelado la extorsión de esos estafadores en nuestro hospital".

El hecho de pedir dinero a los pacientes es habitual en los hospitales públicos ugandeses, donde algunos trabajadores médicos no cobran más del equivalente a 60 euros mensuales.