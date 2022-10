Minutos antes de morir en un choque, joven artista se grabó en su carro cantándole a Dios

Willie Spence, de 23 años, falleció en las últimas horas en un accidente de tránsito en Tennessee, Estados Unidos. El joven cantante era conocido por ser uno de los finalistas de la edición 19 del programa American Idol.



"Recibí noticias muy trágicas hoy. El dulce Willie Spence murió en un accidente de auto. Solo tenía 23 años. La vida es muy injusta y nada está prometido. Dios guarde tu alma. Fue un honor cantar contigo y conocerte", escribió la cantante Katharine McPhee Foster en su cuenta de Instagram.

Algo que impactó a los seguidores del artista fue el video que compartió en sus redes sociales momentos antes de morir. El joven apareció cantando, con los ojos cerrados, el sencillo cristiano 'You are my hiding place'.

El portal Douglas Now, página de noticias locales de Douglas, Georgia, ciudad en la que vivía Spence, informó que hay pocos detalles del siniestro que cobró la vida del joven. "Extendemos nuestras condolencias a la familia, amigos y fans de Willie. Era un talento extraordinario y un rayo de luz para millones en todo el mundo. Se le extrañará", escribió el medio.

