“¡Mira en lo que nos metiste!”: si este padre hubiera escuchado al hijo hoy no sería el hazmerreír

El señor recriminó a un afroamericano por estar en su edificio y llamó a la Policía, pese a los ruegos del niño de que no lo hiciera. Lo lamentaría después.

El hecho ocurrió en Filadelfia y el sujeto ha sido tildado como racista, por cuanto le preguntó al sujeto por qué estaba en ese lugar y no creyó sus explicaciones.

La víctima, Wesly Michel, un ingeniero de software, compartió el video de tres minutos y medio de su encuentro con el padre, el pasado 4 de julio.

Michel aseguró que le dijo al residente del lugar, de origen caucásico, que estaba esperando a una amiga. Explicación que este, quien estaba con su hijo pequeño, no aceptó, por lo que le pidió que llamara a su amiga por citófono y le dijera que bajara para encontrarse con él.

“Si quiere le tengo la puerta y vaya por su amiga”, le dijo el padre desafiante. “Puedes hacer lo que quieras, pero te estoy grabando. Vas a ser la próxima cara en televisión”, le respondió el visitante.

Es entonces cuando el protagonista del video saca su teléfono para llamar a la Policía, en medio de los ruegos del niño. “No papá, no hagas eso”, le decía.

“Sí, alguien ha invadido mi edificio”, le aseguró el individuo al operador de emergencias.

“Papi, no”, volvió y le repitió el pequeño.

“Escucha a tu hijo”, le dijo Michel.

“Vámonos, es lo mejor”, le afirmó el menor suplicante mientras su padre lo ignoraba. Y aunque el chico lloró, su progenitor lo hizo callar.

“Parece ser de raza afroamericana”, continuó diciéndole al operador mientras que Michel lo grababa y se reía.

Es en ese momento, cuando una voz femenina gritó “¡Hola!”, a lo que el afroamericano respondió: “¡Hola, Katy!”.

Es ese momento se puede escuchar la voz del niño recriminando a su papá: “Te lo dije, vámonos ahora. Mira en lo que nos has metido”.

“Mi amiga tiene una discapacidad, solo dame un momento mientras te comportas como un $%&/# frente a tu hijo”, le dijo el visitante al padre.

“Has sido un hijo de puta frente a tu hijo. Recuerda te estoy grabando”, le insistió.

El padre, sin soltar el teléfono, le dijo al operador sin disculparse con Michel: “Parece que está con una residente, pero se negaba a identificarse”.

El afroamericano, visiblemente molesto, le pidió que guardara el teléfono, lo cual el padre finalmente aceptó.

“Vas a estar online para siempre”, es lo último que se escucha en la grabación.

Vea aquí el video completo:





So this is July 4th 2019 Posted by Wesly Michel on Thursday, July 4, 2019 https://www.facebook.com/weslymichel/videos/10100526935304775/