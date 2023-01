“Miren cómo me pega”: hombre denuncia que su expareja lo agrede con mordiscos y rasguños

Un hombre denunció mediante un video que es agredido por su expareja. En la publicación se puede ver que con golpes, rasguños y hasta mordiscos, la mujer arremete contra él.

La víctima también asegura que su agresora tiene una orden de restricción.

“Me sigue pegando, tenía una orden de alejamiento, yo no le he pegado, miren cómo me pega. Miren cómo me pega, miren cómo me pega”, dijo.

El videoclip rápidamente se viralizó en las redes sociales y ha causado mucha indignación.

Muchos internautas no dudaron en comentar, algunos para burlarse del afectado y otros para expresar su descontento frente al comportamiento de la atacante.

“Todas las personas merecemos respeto y no se tiene porque abusar en ningún sentido, igualdad de género y no se vale reírse de estos abusos. Ahora son golpes y el día de mañana puede convertirse en algo peor”, escribió uno.

“Que bueno que lo público! ¡Que la manden a la cárcel por abusiva! La violencia no debe tolerarse ni en hombres ni en mujeres!!”, comentó otro usuario.

Para nadie es un secreto que el número de víctimas de violencia ha aumentado con la llegada del COVID-19. A través de las redes sociales, muchas personas se han armado de valor para denunciar estos actos de maltrato.