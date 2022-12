Misa solemne de inicio de pontificado de Francisco será el 19 de marzo

El nuevo pontífice Francisco ya habló por teléfono con el papa emérito Benedicto XVI, su predecesor, dijo el portavoz vaticano, Federico Lombardi.

Francisco oficiará este jueves su primera misa en la capilla Sixtina, con todos los cardenales, a las 17.00 horas local (16.00 gmt).

Mañana visitará también la basílica de Santa María la Mayor, muy unida a España, para rezar a la Virgen.

Lombardi no precisó la hora, al tratarse de un acto íntimo.

El próximo viernes, a las once de la mañana (10.00 gmt) saludará a todos los cardenales, tanto los electores como los octogenarios, en la monumental Sala Clementina del palacio apostólico.

El sábado, 16, a las once de la mañana (10.00 gmt), saludará a la prensa que ha seguido el cónclave, más de seis mil, entre periodistas, cámara de televisión, fotógrafos.

El domingo recitará el primer ángelus de su pontificado.