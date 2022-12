Misil impactó el avión malasio siniestrado, según inteligencia de EE. UU.

El avión de Malaysia Airlines que se estrelló en el este de Ucrania recibió el impacto de un misil tierra-aire, confirmaron este jueves fuentes de los servicios de inteligencia de EE.UU. citadas por la cadena CNN y el diario The Washington Post.

Las fuentes no han podido determinar el origen del proyectil que derribó al avión, un Boeing 777 procedente de Amsterdam y que se dirigía a Kuala Lumpur, con 295 personas a bordo.

Estados Unidos enviará un equipo a Ucrania para "determinar qué ocurrió" con el avión de pasajeros que se estrelló en el este de Ucrania, anunció este jueves el vicepresidente estadounidense, Joe Biden.

Biden llamó al presidente ucraniano, Petró Poroshenko, y le ofreció asistencia para dilucidar las causas del siniestro del avión de la compañía Malaysia Airlines.

Poroshenko aceptó la ayuda y Estados Unidos enviará próximamente un equipo a Ucrania "para determinar qué ocurrió", afirmó Biden en un discurso en Detroit (Michigan).

El vicepresidente lamentó el "trágico suceso que ha tenido lugar en la frontera ucraniana" con Rusia, donde se estrelló un avión en el que viajaban 295 pasajeros.

El presidente estadounidense, Barack Obama, también aseguró hoy que su Gobierno está en contacto con el ucraniano y ofrecerá "toda la asistencia que pueda para ayudar a determinar qué ocurrió y por qué".

El Gobierno estadounidense no se ha pronunciado aún sobre las posibles causas del siniestro y su "prioridad" es determinar si había estadounidenses a bordo del avión de Malaysia Airlines, según afirmó Obama.

Poroshenko, por su parte, considera que lo ocurrido no es "un incidente ni es una catástrofe, sino un acto terrorista", según informó su jefe de prensa, Sviatoslav Tsegolko.

El Boeing-777 de Malaysian Airlines, que cubría la ruta de Amsterdam a Kuala Lumpur, se estrelló en la región oriental de Donetsk, escenario de combates entre las fuerzas gubernamentales de Ucrania y los rebeldes prorrusos.

Nada más producirse el accidente, el Gobierno ucraniano y los rebeldes prorrusos se acusaron mutuamente de haber derribado el aparato.

Alemania exige investigación independiente del siniestro en Ucrania

La canciller Angela Merkel se declaró hoy "conmocionada" con el siniestro del avión de Malaysian Airlines, que se estrelló en el este de Ucrania, y exigió una investigación "inmediata e independiente" de lo sucedido.

En un comunicado remitido a los medios por su portavoz, Merkel califica de "impactantes" las informaciones que apuntan a que el avión pudo ser derribado cuando volaba a gran altura.

"Si se confirman esas noticias, se presenta una trágica escalada del conflicto en el este de Ucrania", advierte la canciller.

Putin dice que Ucrania es responsable por accidente del avión malasio

El presidente ruso responsabilizó a Ucrania de la caída del Boeing 777 malasio en la rebelde región de Donetsk.

"Sin duda, el Estado sobre cuyo territorio sucedió esto tiene la responsabilidad por esta horrible tragedia", dijo el mandatario ruso durante una reunión sobre asuntos económicos celebrado en Moscú al filo de la medianoche.

