Modelo confesó que tuvo amorío con un presidente de Perú: "Me puse su banda con hilo dental"

La modelo y exporrista Shirley Cherres confesó en una entrevista que tuvo un breve amorío con un presidente de Perú. Aunque no dijo el nombre del exmandatario con el que admitió haber tenido varios encuentros sexuales, sí dejó claro que no se trata de Pedro Castillo ni de Alan García, últimos mandatarios del país inca.



“Te puedo decir que fue un presidente que estuvo un tiempo alejado de su esposa, estaba separado. Yo vi desde dentro la política. No fue el del sombrero. Tampoco fue el que ya partió. Sí, conocí a Alan, me pareció una superpersona, un gran amigo, aunque no lo creas, yo conozco a muchos políticos, solo que no salgo a hablar”, contó la mujer en el programa Café con la Chevez.

Incluso, Shirley aseguró que lució la banda presidencial de dicho mandatario usando solo una tanga brasilera roja.

"Salí con ese presidente de Perú, se autosecuestró tres noches en un privado en Lima, no fue en un hotel, los dos públicos no se podría. Todo fue A1, desde que ingresé, lleno de rosas, romanticón, hubo poemas, desfilé con la banda, todos los presidentes cargan su bandita, aunque no lo creas, pero yo me la puse pues obviamente con un hilo dental rojo nada más, querida", añadió la modelo.



Por último, Shirley Cherres dijo que el color favorito de dicho presidente de Perú, cuando salieron juntos, era el rojo.

“He sido presidenta por tres días jajaja. Su color favorito era el rojo. Tenía su mano derecha, él era el que hacía todo, hablamos y bacán. Lo hice porque quise, yo quería con él. Si lo ves, dices ‘pobrecito’, pero no, era bravo. También he salido con congresistas, yo no miro abajo pues, jajaja”, concluyó.