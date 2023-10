Modelo de OnlyFans descubrió que su padre era su mejor suscriptor: "Me dio mucha vergüenza"

A través de un corto video en TikTok, una modelo de OnlyFans que reside en Madrid, España, le contó a un creador de contenido el momento incómodo que vivió cuando se enteró que su papá era su mejor suscriptor.



Cuando el joven que la entrevistaba le preguntó a la joven sobre la peor cosa que le ha pasado en su vida, ella empezó a contar su historia: "Hace algunos meses decidí abrir mi cuenta de OnlyFans y me llegó un suscriptor. Yo veía que me pagaba mucho, mucho, mucho dinero, por cada foto me pagaba entre 1.000 y 1.500 euros (más de 6 millones de pesos colombianos)".

"Después de un tiempo, el usuario me empezó a escribir, porque no se me veía la cara, yo solo mostraba el cuerpo y me empezó a escribir para quedar. Yo andaba necesitada de dinero, entonces llegué a quedar con él. ¿A que no sabes quién era? Cuando llegué al lugar me encontré con mi padre", recordó.

El creador de contenido quedó atónito y le preguntó a la modelo de OnlyFans cómo fue la reacción de su progenitor.



"Él nunca supo, yo llegué al lugar y lo vi de lejos, entonces me fui sin que se diera cuenta porque me dio mucha vergüenza. Yo nunca me imaginé que mi suscriptor más amplio y fiel era mi padre, entonces yo le escribí un mensaje por la aplicación preguntando cómo estaba vestido y me dio las descripciones de cómo estaba mi papá", agregó la modelo de OnlyFans.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. "Ella necesitando dinero y el papá gastando en otras cosas 😳", "Lo bueno es que el dinero quedó en familia 🤣", "Excelente página une a las familias jajajajaja", "El papá sabía, por eso le daba tanto dinero. ¿Me vas a decir que un papá no va a conocer a su hija?" y "Qué pena, a mí que me trague la tierra", fueron algunas reacciones.