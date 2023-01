Modelo que denunció a Neymar de violación fue demandada por la Policía de Brasil

Autoridades señalan a Najila Trindade de difamación luego de que esta afirmara que esa institución está “comprada”.

Esta denuncia fue registrada después de que Najila Trindade se refiriera en el programa 'Conexao Reporter', de la cadena SBT, al presunto robo de la tableta donde guardaba el video completo de su segundo encuentro con Neymar en París.

Cuando el presentador le dice que la policía había identificado solo huellas dactilares suyas y de su empleada en la casa, la joven responde: "Pero la policía está comprada, ¿o no? ¿O estoy loca?".

Sus declaraciones provocaron el malestar inmediato de la Policía Civil, a cargo de las investigaciones, que interpuso la denuncia y emitió un comunicado defendiendo su "absoluta transparencia, neutralidad e imparcialidad".

"La colecta de huellas digitales es solo una parte del proceso de investigación que está en curso en la 6ª Comisaría de Defensa de la Mujer", recuerda la nota, sobre la evolución de un caso del que Brasil no pierde detalle desde hace casi dos semanas.

También expresaron su repudio a las declaraciones de la joven el Sindicato de los Comisarios de Policía del Estado de Sao Paulo (Sindpesp) y la Asociación de Comisarios del Estado de Sao Paulo (Adpesp), que emitieron un comunicado en defensa del trabajo de la corporación.

Los problemas se acumulan para Najila Trindade Mendes de Souza, la joven brasileña que presentó el 31 de mayo una denuncia por violación contra el astro de la Canarinha y del Paris-Saint-Germain.

A comienzos de esta semana se supo que su tercer abogado en la causa, Danilo Garcia de Andrade, decidió abandonar su defensa después de que su clienta le acusara de estar relacionado con la desaparición de la tableta con el video.

Por el momento, solo un minuto de esas imágenes grabadas al día siguiente de la supuesta violación fueron filtradas. En ellas se ve a Najila golpear al futbolista recriminándole haberle agredido el día antes, durante su encuentro sexual del 15 de mayo en París.

Según la joven, en el resto del video estarían las pruebas que sustentan su acusación de que Neymar la forzó a tener sexo en su primera cita, pese a sus peticiones de que parara tras saber que no traía preservativo.

Fuera de la Copa América por lesión, Neymar es esperado este jueves en la 6ª Comisaría de Defensa de la Mujer de Sao Paulo, la misma donde Najila declaró el pasado viernes, para dar su versión de los hechos, que el atacante niega, ante la policía.