Modelo se quería cambiar el color de los ojos y quedó viendo como una mujer de 90 años

Nadinne Bruna, de 32 años, vive una verdadera pesadilla desde hace año y medio cuando decidido someterse a un procedimiento estético en Colombia.

Acostumbrada a las cirugías estéticas, como parte de sus campañas de promoción en redes sociales, no lo pensó dos veces para someterse a un cambio de color del iris.

“Tengo atrofia en las pupilas, no regulo la luz ni la oscuridad. Tengo fotofobia todo el tiempo, es algo con lo que tienes que aprender a vivir”, asegura Bruna.

Ya ha pasado por ocho cirugías y se encuentra en rehabilitación, asistiendo a un centro para invidentes. Pasó de tener una visión casi perfecta a quedar casi ciega.

La intervención quirúrgica le fue practicada en 2016, pero hasta ahora hace la denuncia.

“Ya no quiero que nadie más se la haga y por eso que yo estoy dando testimonio”, añade.

La modelo asegura que desconocía los riesgos de someterse a ese tipo de cirugía, que incluso es ilegal en Estados Unidos. En Miami, le tuvieron que extraer los implantes y desde ya prepara acciones legales.