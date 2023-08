Modelo se sometió a un alargamiento de piernas motivada por su exesposo y ahora se arrepiente

La modelo alemana Theresia Fischer, de 31 años, estaba satisfecha con su cuerpo hasta que empezó a recibir comentarios negativos por parte de su exesposo acerca de su altura. Comentarios que fueron sembrando en ella la idea de realizarse un procedimiento de alargamiento de piernas que terminaría por costarle 130.000 libras esterlinas (más de 670 millones de pesos colombianos) y parte su salud mental.



En noticias similares: Un hombre se sometió a cirugía de piernas para alargar su estatura y obtener más citas

La mujer, que medía 1.67 metros de altura, se sometió a una intervención quirúrgica en la cual le incrustaron unas varillas de metal en las pantorrillas para aumentar unos 15 cm. Sin embargo, aunque al principio la modelo estaba contenta por el resultado, confesó haberse arrepentido por todo lo que el proceso representó para su vida y la verdadera razón que la llevó a tomar la decisión.

Cabe mencionar que la cirugía de alargamiento de extremidades consiste en instalar un fijador externo que se une al hueso que se desea intervenir por medio de unas agujas percutáneas. Luego, diariamente, el paciente debe ir alargando de manera milimétrica el fijador para que la extremidad se vaya adaptando al proceso.

El tiempo que la persona debe permanecer con este dispositivo depende de la cantidad de centímetros que se deseen alargar, pero suele durar tres meses en promedio y debe ser acompañado con terapia. La recuperación completa depende del organismo de cada persona.

En una entrevista con la cadena radial MRD Jump, Fischer aseguró que los comentarios de su exmarido fueron los que la motivaron a realizarse el procedimiento. Según la modelo, el hombre constantemente le decía: “Theresia, sabes que me gustan las mujeres grandes. Así que esto me gustaría mucho. Podrías medir hasta 14 centímetros más. No puedes hacer nada sin mí. Me necesitas”.

Publicidad

Tanto oír estas palabras fue sembrando la idea en su mente: “Nunca antes había tenido que lidiar con eso porque siempre he sido feliz con mi cuerpo. Me avergüenzo porque di mi consentimiento para una operación que no debería haber tenido”, puntualizó.

Pese a esto, señaló que ahora se ha encontrado a sí misma y finalmente superó el trauma que tenía por haber sido intimidada en una edad más temprana. Asimismo, señaló que su nueva altura la ha dotado de nuevas habilidades y destrezas para desempeñarse en otros aspectos en su vida que, afirma, han ido mejorando.