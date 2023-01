Modelo tuvo que saltar de un sexto piso para huir de un acosador que la acechaba

La rusa Yekaterina Stetsiuk estaba de trabajo en Dubái. Aunque sobrevivió a la caída, su columna vertebral sufrió serias lesiones.

El 15 de febrero la joven llegó a la ciudad de los Emiratos Árabes para participar en modelaje. Un hombre empezó a acecharla, al punto de que acorralarla en un sexto piso. En medio del desespero, Yekaterina se lanzó al vacío.

Milagrosamente la modelo no murió, sin embargo, el impacto casi que destrozó su columna. Ya ha sido intervenida quirúrgicamente dos veces y su tratamiento apenas comienza.

La joven aún no puede moverse, mientras que familiares y amigos recaudan fondos para pagar los costosos tratamientos.

Del acosador se desconoce la nacionalidad y otros datos relevantes, no obstante, fue capturado por las autoridades de Dubái.

Por petición de la familia se desconocen más detalles del caso, que ocurrió en inicios de marzo.

Consulado de Rusia interviene para dar ayuda a Yekaterina.



Advertisement