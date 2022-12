Molestia por tanques en Colombia: ¿recurso nacionalista de Maduro frente a crisis?

Así lo cree el internacionalista Julio Londoño, quien explica qué acciones puede tomar el vecino país. Mindefensa colombiano dice que ahí se quedan.

El patrullaje de unidades militares colombianas en la frontera con Venezuela, en la Alta Guajira, originó la protesta de Caracas. El ministerio de Defensa de Colombia aseguró que las operaciones de control aéreo liderada por los gladiadores, modernos vehículos de transporte de tropas que desde hace dos años reforzaron la seguridad en esa región, no se detendrán.

"Las unidades militares colombianas que se encuentran en Paraguachón (La Guajira) cumplen una función de control del delito en la frontera, han sido desplegadas desde el 2015 en desarrollo de los acuerdos entre autoridades militares de ambos países y permanecerán haciendo ese control territorial de manera normal", señaló un comunicado del Ministerio de Defensa.

Autoridades de La Guajira dejaron en claro por qué es necesario el patrullaje militar en la frontera.

Como lo explica Francisco Robles, secretario de gobierno de La Guajira, "hay un puesto de control del Ejército Nacional a 1.300 metros de la zona fronteriza. Este es un puesto habitual de control de parte del Ejército a lo que es el contrabando, abigeato y control de personas que vienen por trochas".

El gobierno de Venezuela no quedó satisfecho con las explicaciones de las autoridades colombianas.

A Venezuela “no le satisface” respuesta de Colombia sobre patrullaje... “El equipamiento militar que está presente en la frontera con Venezuela no se compagina con actividades para la lucha contra el delito trasnacional ni para otro tipo de crímenes. Sabemos que está enmarcado en la provocación diseñada por el Pentágono”, aseguró la canciller del vecino país, Delcy Rodríguez.

Internacionalistas aseguran que esta es la fórmula para tratar de conjurar la crisis interna en el vecino país.

"Un recurso que está optando Maduro, para tratar de concentrar bajo la bandera nacionalista no solamente a las Fuerzas Armadas de Venezuela sino a la opinión pública del país", cree el excanciller colombiano, Julio Paredes.

Londoño también opina que Venezuela trasladará sus unidades militares a la frontera.

"Usted recuerda eso desde el presidente Chávez y esas amenazas se han dado reiteradamente, pero no creo que pase de una acción de despliegue militar en la frontera y del cierre de la frontera durante algún tiempo", puntualiza.

La agencia Reuters señaló que Venezuela tendría cinco mil misiles tierra aire y advirtió que este país tiene el arsenal militar más grande de América Latina.