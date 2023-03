Momia que tenían jóvenes en Perú resultó no ser ‘Juanita’, sino ‘Juan’

Hace unos días en Perú se conoció la historia de un grupo de jóvenes que departía con bebidas alcohólicas en un parque en compañía de una momia. Uno de ellos la tenía en una maleta de domiciliario y les indicó a las autoridades que ‘Juanita’ le pertenecía a su familia, que dormía con ella y que era como su “novia espiritual”.

El caso pasó a manos de la Fiscalía de Puno. En manos de expertos se determinó que ‘Juanita’ no es ‘Juanita’, sino ‘Juan’. Para ser más específicos, "de acuerdo con las características que presentaba esta momia, los restos óseos, se determinó que era un hombre más o menos de 35 años o más", dijo Evelyn Centurión, de la división de Recuperaciones del Ministerio de Cultura de Perú.

El dueño de la momia estuvo detenido 48 horas con sus amigos tras ser hallados junto a la momia en vía pública. El sujeto insiste en que los restos son una herencia de su padre, quien los tuvo en su casa durante más de 30 años.

"Están haciendo las investigaciones correspondientes justamente para que estos comentarios, estas manifestaciones que ellos han realizado se corroboren finalmente después de la investigación", agregó la funcionaria de Mincultura.

Publicidad

En todo caso, en Perú ese tipo de prácticas están prohibidas por la ley. "La manera como la estaban trasladando no es lo adecuado, no es como se debe preservar un bien cultural. Un bien cultural no debe salir de su contexto arqueológico", indicó Centurión.

Por eso, 'Juanita', o más bien 'Juan', ahora recibe un tratamiento de conservación y permanecerá bajo el cuidado del Ministerio de Cultura.

Las momias en Perú

Perú es conocido por su rica historia y cultura, y una parte importante de ella son las momias. Desde hace miles de años, las culturas peruanas practicaban la técnica de momificación para preservar los cuerpos de sus líderes y personas importantes.

Publicidad

Las momias se han encontrado en diferentes lugares del país, incluyendo la región de Puno. En esta región, se han descubierto momias en las cuevas de Sillustani, las cuales datan de hace más de 2.000 años y pertenecen a la cultura Tiahuanaco.

Estas momias fueron encontradas con objetos funerarios como tejidos, cerámica y joyas, lo que indica que esta cultura tenía una gran riqueza y sofisticación.

Además de las momias, Puno ha sido escenario de otros importantes hallazgos arqueológicos. Uno de ellos es el Templo de Kalasasaya, una estructura de piedra que data de la cultura Tiahuanaco y que se encuentra en la península de Copacabana, cerca del lago Titicaca.

Este templo era un centro ceremonial y de observación astronómica, y fue construido con una precisión impresionante. Estos hallazgos arqueológicos en Puno son una muestra del rico patrimonio cultural e histórico de Perú.