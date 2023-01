Monja dejó todo para casarse con un fraile que solo vio una vez en su vida: "Sentí una química”

A muchas personas el amor puede llegarle tocando la puerta de su casa, como le sucedió a Mary Elizabeth, una monja carmelita que vivió al servicio de Dios durante 24 años en un convento de Preston, en el Reino Unido, pero de un momento a otro su vida cambió cuando conoció a un fraile llamado Robert, quien le propuso dejar todo para casarse con él, propuesta que ella aceptó.



Todo comenzó cuando la madre superiora del convento llevó a Mary Elizabeth a conocer al fraile Robert, quien estaba de paso en una visita desde Oxford. En el lugar le ofrecieron de comer y la priora fue a atender una llamada telefónica, por lo que ambos se quedaron solos en la habitación.

"Fue nuestra primera vez en una habitación juntos. Nos sentamos en una mesa mientras él comía. La priora no volvió, así que tuve que conducirlo a la salida", recordó la monja para la BBC.

Ella fue dejar a Robert en la puerta del convento; sin embargo, él le rozó la manga, suceso con el que dice haberse sentido sacudida.

“Sentí una química allí, algo, y estaba un poco avergonzada. Y pensé, 'Dios, él también sintió eso'. Y cuando lo dejé salir por la puerta, fue bastante incómodo", señaló la exreligiosa.

Aproximadamente, una semana después del breve encuentro, a Mary Elizabeth le llegó un mensaje de este fraile que decía: "¿Dejarías tu orden y te casarías conmigo?".

Ella dijo que se vio sorprendida, pues este hombre no sabía nada de ella y ella tampoco de él, por lo que no respondió el mensaje inmediatamente. La religiosa, cuyo nombre laico es Lisa Tinkler, se sentía confundida, puesto que nunca se había enamorado.

"No sabía lo que se sentía estar enamorada y pensé que las hermanas podían verlo en mi rostro. Así que me puse bastante nerviosa. Podía sentir el cambio en mí y eso me asustó", resaltó.

Finalmente, esta monja se armó de valor y le contó todo a la madre superiora del convento, quien le manifestó no entender cómo una persona se puede enamorar de alguien si estaba todo el día en el claustro.



Lisa reveló que la priora fue “un poco brusca” con ella, por lo que decidió empacar algunas de sus pertenencias y se fue del convento para siempre y cumplir una promesa con el amor, para nunca volver a ser la hermana Mary Elizabeth.

En noviembre de 2015, Lisa salió para encontrarse con Robert en un pub de Preston y este hombre dijo que cuando la vio después de tanto tiempo su corazón se detuvo, pero también sintió temor ante los cuestionamientos que podrían tener ante el gran cambio que hicieron en sus vidas.

Ellos manifiestan que esta transición de la vida religiosa no fue fácil, ya que desde un principio, tras conocer su historia, al exfraile le llegó una carta directamente desde Roma en la que le anunciaban que no podía ser parte de la orden carmelita. Por su aparte, Lisa dijo sentirse observada por todo el mundo.

Sin embargo, todo esto no fue un obstáculo para que ambos se casaran e iniciaran una nueva vida como esposos en el pueblo de Hutton Rudby, donde Lisa encontró un empleo como capellana en un hospital y Robert es un vicario de la Iglesia de Inglaterra.

"A lo largo de tu vida religiosa, te dicen que se supone que tu corazón debe ser indiviso y entregado a Dios. De repente, sentí que mi corazón se expandía para contener a Robert", expresó Lisa.