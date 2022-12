Mono que estornuda bajo la lluvia, entre 211 especies descubiertas en Himalaya

Los hallazgos buscan sensibilizar a la opinión pública sobre las amenazas que penden sobre esta frágil región.

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) hizo un inventario sobre los descubrimientos de científicos en los últimos años en Bután, en el noreste de India, en Nepal, en el norte de Birmania y en el sur del Tíbet.

Estas 211 nuevas especies descubiertas entre 2009 y 2014 incluyen 133 plantas, 26 especies de peces, 10 anfibios, 39 invertebrados, un reptil, un pájaro y un mamífero.

Una de las especies más curiosas es la del "pez con cabeza de serpiente que camina", puede respirar aire, sobrevivir cuatro días en tierra firme y reptar 400 metros en un suelo húmedo.

También llaman la atención el crótalo rojo, amarillo y anaranjado, que se parece a una joya, un pez "drácula" con pequeños incisivos y un nuevo tipo de bananas.

En la selva del norte de Birmania, los científicos descubrieron en 2010 un mono blanco y negro de nariz respingona, que lo hace estornudar cuando llueve.

En los días de lluvia, ese mono permanece sentado con la cabeza entre las rodillas para que la nariz no se le llene de agua.

Hace poco los científicos lograron sacar fotos de ese mono, que los habitantes llaman "Snubby" (Trompeta) por la forma de su nariz.

Esta especie, que también ha sido detectada en la provincia china de Yunan, figurará en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) con el estatuto de especie "en peligro crítico de extinción".

Esta región, en la cual se encuentra también el Everest, es "un tesoro" que todavía no fue totalmente explorada por los científicos, dijo Dipankar Ghose, un responsable del WWF en India.

En esa zona de montañas y selvas numerosas especies evolucionaron y sobrevivieron durante siglos protegidas de cualquier influencia humana.

Sin embargo, el WWF advierte contra las amenazas que pueden debilitar a esas especies, en particular el avance de la presencia humana en sus territorios, la deforestación, la explotación minera e hidráulica y la caza.

Solamente el 25% del hábitat natural está intacto y centenas de especies están en peligro, señaló el informe.

"El desafío consiste en preservar nuestro ecosistema en peligro antes que esas especies -y otras aún desconocidas- desaparezcan", dijo Sami Tornikoski, responsable del programa del WWF para el Himalaya.

La ONG llama a un desarrollo más sostenible en esa región, en particular construyendo centrales hidroeléctricas que protejan el medio ambiente y ayuden a las comunidades locales a adaptarse al cambio climático.

Dipankar Ghose insiste por su lado en la necesidad de una cooperación entre los diferentes gobiernos de la región para tener una visión global que permita un compromiso entre las necesidades de desarrollo y la protección de las especies.