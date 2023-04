Montado a caballo, ladrón atracó a transeúntes en plena vía pública

En Florencio Varela, ciudad de Argentina, un sujeto hizo de las suyas para robar un celular y dinero en efectivo a dos transeúntes en largas horas de la noche del pasado sábado, 15 de abril de 2023. El delincuente intimidó a un hombre y a una mujer mientras iba montado en un caballo.



En imágenes que fueron captadas por una cámara de seguridad del sector, se observa cuando el hombre utiliza el animal para robar a estas dos personas que caminaban por la calle. Además, según testigos, el ladrón portaba un arma de fuego y persiguió a sus víctimas a caballo solo para intimidarlas.

La Policía de la ciudad confirmó a medios locales que el ladrón montado a caballo fue localizado robando a otros habitantes en el mismo lugar y lo capturaron.

"Se están haciendo relevamientos de cámaras. Hay mucha gente que tiene caballos y carros en la zona. Algunos, en su gran mayoría, juntan cartones", señaló la Policía.

"Qué triste que las autoridades no refuercen la seguridad", "No se puede aceptar esto, los animales no deberían estar relacionados con la delincuencia", "Antes te robaban en moto, ahora a caballo" y "Es indignante este hecho, ya no se puede salir ni a trabajar" fueron algunas reacciones al video.

🚨 UN ROBO A CABALLO

- El delincuente ya le robó a dos vecinos en la zona

- Acá persiguió a dos mujeres por la vereda

📍 Florencio Varela pic.twitter.com/I98HNSkZRB — Vía Szeta (@mauroszeta) April 17, 2023

Publicidad

Ciudadano que mató a un ladrón en Bogotá huyó del lugar de los hechos, dice la Policía

Autoridades trabajan en la investigación para esclarecer los hechos en los que un hombre mató a un señalado ladrón la mañana del pasado miércoles, 19 de abril, en el noroccidente de Bogotá. De acuerdo con la Policía Metropolitana, el ciudadano huyó del lugar.

Los hechos ocurrieron en el barrio Álamos de la localidad de Engativá, cuando un ciudadano transitaba por un callejón ubicado en la calle 68 con carrera 96, hacia las 5:40 a. m., y fue abordado por un grupo de delincuentes que intentó robarle la bicicleta, según la versión inicial. El hombre sacó un arma y mató a uno de los presuntos delincuentes.

“Un ciudadano se movilizaba en su bicicleta y es abordado por cuatro sujetos, los cuales le hurtan la bicicleta. La víctima no opone resistencia, pero en su reacción esgrime un arma de fuego, matando a uno de ellos”, informó el mayor Juan Arango, comandante de la Policía de Engativá.

Publicidad

De acuerdo con el oficial, el ciudadano abandonó el lugar y no ha sido localizado para rendir su versión de los hechos.

“Él tiene que presentarse ante las unidades de la Policía o la Fiscalía para aclarar su situación judicial”, indicó Arango.

En este caso serán las autoridades las que establezcan si el ciudadano actuó en legítima defensa o si, por el contrario, podría enfrentar cargos por homicidio.