Muere autor de tiroteo en astillero Naval en Washington

El alcalde de la ciudad de Washington, DC, Vincent Gray, dijo este lunes que al menos 12 personas fallecieron en el tiroteo registrado en unas instalaciones de la Marina en la capital estadounidense.

En una rueda de prensa, indicó que hasta el momento, con la información disponible, "no hay ninguna razón" para pensar que el tiroteo, en el que pudieron participar hasta tres personas, fue un ataque terrorista.

La jefe de la policía metropolitana, Cathy Lanier, explicó que uno de los muertos es un autor de los disparos, aunque dos hombres armados y con vestimenta militar, uno de raza blanca y otro negra, están siendo buscados como "potenciales" cómplices.

Se les pidió a las personas que permanezcan en sus hogares y no se acerquen a la zona mientras las autoridades buscan a dos posibles sospechosos.

Uno de los heridos es un agente de la Policía Metropolitana, que al igual que dos mujeres se encuentra en estado crítico, informó una portavoz del hospital a donde fueron trasladados.

"Tenemos informes de personas que murieron en el lugar, y de que hay más heridos", señaló en conferencia de prensa la portavoz de MedStar Hospital Center, quien no pudo confirmar el número total de víctimas del suceso.

"El agente de policía trasladado aquí presenta múltiples heridas de bala en las piernas", añadió. "Una de las mujeres tiene una herida en el hombro, la otra heridas en la cabeza y la mano".

La portavoz dijo que, de acuerdo con lo comunicado por los heridos, en el ataque se usaron armas automáticas.

El tiroteo causó una alerta en todo el Distrito de Columbia y se intensificó la vigilancia en el Departamento de Transporte, que tiene oficinas junto a la sede naval, y en torno al Congreso, a unos seis kilómetros del sitio.

Además motivó la suspensión temporal de los despegues desde el aeropuerto Reagan National, que está al otro lado de los ríos Anacostia y Potomac.

El presidente de EE.UU., Barack Obama, instó a los ciudadanos a seguir las "instrucciones de los equipos de emergencia en el lugar de los hechos", indicó la Casa Blanca en un breve comunicado.

Asimismo, Obama ordenó a su equipo a "mantenerse en contacto con los equipos federales, incluida la Armada y el FBI, así como a los funcionarios locales".