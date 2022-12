Muere joven tras ser arrollado por carro que intentaba esquivar marcha opositora en Venezuela

Ángel Moreira falleció en una nueva jornada de protestas en Caracas. Entretanto, dos diputados opositores resultaron heridos por bombas lacrimógenas.

Fuerzas de seguridad de Venezuela dispersaron con bombas lacrimógenas una manifestación de miles de opositores que rechazan la convocatoria oficial a una Constituyente, en momentos en que el presidente Nicolás Maduro entregaba al poder electoral el decreto que pone en marcha la iniciativa.

Apoyados por camiones blindados, militares y policías replegaron con una lluvia de gases y chorros de agua a presión a los manifestantes en la autopista Francisco Fajardo, este de Caracas, mientras jóvenes, algunos encapuchados, les respondían con piedras y quema de barricadas. Varios resultaron lesionados, incluidos dos diputados opositores.

Mientras tanto, en el centro de la ciudad, adonde las fuerzas de seguridad no dejaban pasar a los opositores, Maduro encabezaba un acto ante miles de seguidores, tras haber entregado al Consejo Nacional Electoral (CNE) el decreto de convocatoria al proceso para cambiar la Constitución de 1999.

"Convoco a una Asamblea Nacional Constituyente ciudadana y de profunda participación popular para que nuestro pueblo, como depositario del poder constituyente originario, con su voz pueda decidir el destino de la patria", expresó el mandatario socialista en el CNE.

Maduro aseguró que la elección de los 500 asambleístas se hará "libremente a través del voto universal, directo y secreto" en "las próximas semanas", en sectores de la sociedad y municipalidades.

Según sus adversarios y expertos constitucionalistas, eso hará la elección "fraudulenta" y "no universal". "Es un fraude madurista. Como no pueden ganar elecciones quieren imponer el modelo electoral cubano para perpetuarse en el poder", aseguró el líder opositor Henrique Capriles.

Oposición asegura que la Constituyente consolida un "golpe de Estado", que según dice inició cuando el máximo tribunal de justicia asumió temporalmente a fines de marzo las funciones del Parlamento, único poder del Estado que controla. Eso desató las protestas que desde el 1 de abril dejan 31 muertos.