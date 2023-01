Mueren 14 miembros de un equipo de hockey en accidente de tránsito en Canadá

El autobús que transportaba a los Humboldt Broncos colisionó con un camión cuando ellos se dirigían a la ciudad de Nipawin para un partido amistoso.

Además de los 14 fallecidos, otras 14 personas resultaron heridas, tres de ellas en estado crítico, añadió la Policía Montada de Canadá.

Las autoridades no identificaron a las víctimas y no confirmaron si eran jugadores, entrenadores o el conductor del camión.

Humboldt, una ciudad de aproximadamente 6.000 habitantes, tiene una larga tradición de equipos en la Liga de Hockey Junior de Saskatchewan y los Broncos, al igual que otros equipos en la liga, atraen a jugadores de diferentes partes de Canadá que se quedan con familias de acogida durante la temporada.

El presidente de los Humboldt Broncos, Kevin Garinger, expresó las condolencias del club por la muerte de los jugadores de entre 16 y 21 años.

"Nuestros pensamientos y oraciones se extienden a las familias de nuestro personal y nuestros atletas, así como a todos los que se han visto afectados por esta horrible tragedia", dijo Garinger, en un comunicado.

"Nuestra familia Broncos está en 'shock' mientras tratamos de enfrentar nuestra increíble pérdida", agregó.

El presidente canadiense, Justin Trudeau, transmitió su pésame a las familias a través de su cuenta de Twitter.

"No me puedo imaginar lo que están pasando estos padres, y mi corazón está con todos los afectados por esta terrible tragedia, en la comunidad de Humboldt y más allá ", escribió el presidente.

Por su parte, su homólogo estadounidense, Donald Trump, indicó a través de la misma red social que telefoneó a Trudeau, para darle sus condolencias.

"Acabo de hablar con @JustinTrudeau para expresar mi más sentido respeto y mis condolencias a las familias de la terrible tragedia del equipo de Humboldt. ¡Que Dios esté con todos ellos!", manifestó el multimillonario.