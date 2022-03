Mujer agrede con bandera de Chile a exministro y militante del Partido Comunista

En medio de la transición política que se vive en Chile por estos días tras la llegada de Gabriel Boric a la Presidencia, un exministro y militante del Partido Comunista fue agredido por una mujer a las afueras del antiguo Congreso de Santiago de Chile.

Según el video compartido por Marcos Barraza, una mujer se le acercó con una bandera de Chile con la cual le tapó la cara.

“Hoy fui agredido por los fanáticos de la ultraderecha. Los que profesan la intolerancia y el odio. Esto no me amedrenta, al contrario, me refuerza a seguir construyendo un país sin fanatismos”, escribió en la publicación.

Publicidad

Hoy fuí agredido por los fanáticos de la ultraderecha. Los que profesan la intolerancia y el odio.

Esto no me amedrenta, al contrario me refuerza a seguir construyendo un país sin fanatismos. pic.twitter.com/5Oin4XCg6q — Marcos Barraza (@MarcosBarrazaG) March 14, 2022

¿Qué pasó con la agresora?

Cerca se encontraban carabineros que requirieron a la mujer, que portaba una pañoleta provida. La institución informó que fue detenida por la agresión, mientras que Barraza fue entrevistado por personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) sobre los hechos.

Publicidad

Marcos Barraza se desempeñó como ministro de Desarrollo Social y Familia de Chile entre 2015 y 2018 durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

“Estas agresiones no pueden permitirse, son parte de la campaña del rechazo en el plebiscito de salida. No es aislado. Llamamos a defender el proceso constituyente como la voz genuina de nuestro pueblo”, manifestó el Partido Comunista sobre lo ocurrido.