Mujer apuñaló a sus hijas gemelas e intentó quitarse la vida

Una mujer señalada de apuñalar a sus hijas gemelas en condición de discapacidad fue enviada de manera preventiva a una cárcel en la región boliviana de Santa Cruz mientras se investiga el caso que derivó en la muerte de una de las niñas.

El abogado de la madre declaró en medios locales su preocupación por la decisión, ya que la acusada sería un "peligro inminente" y debería ser ingresada a un centro psiquiátrico por sus reacciones y las "lagunas mentales que presenta".

La mujer estaba internada en el Hospital Francés de esa ciudad debido a las lesiones que se ocasionó intentando quitarse la vida cuando llegaron los policías hasta su casa luego de que los vecinos alertaran sobre la situación.

El hecho sucedió el sábado en la noche en el barrio Carlos Laborde de Santa Cruz, en Bolivia, cuando los residentes del lugar escucharon gritos de auxilio que provenían de una casa.

Ese domicilio era el de la mujer y sus dos hijas de 17 años en condición de discapacidad que suplicaban ayuda.

Aunque los vecinos intentaron ayudarlas, la madre agarró un cuchillo y amenazó con lastimar a quienes se acercaran, según el relato de los testigos a medios locales.

La mujer hirió a dos niños que visitaban a sus hijas y a una residente de la zona.

A raíz de este hecho una de las hijas con "discapacidad motora" falleció por un corte en el cuello por "arma blanca, anemia aguda y shock hipovolémico", según informó el subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Santa Cruz, Nicanor Corcuy.

La otra joven y la madre fueron trasladadas al Hospital Francés, mientras que los otros heridos al Hospital Japonés.

La mujer es investigada por asesinato, tentativa de asesinato a su otra hija, tentativa de infanticidio y tentativa de suicidio, indicó Corcuy.

Un reciente reporte del Ministerio Público da cuenta de que entre enero y mayo de 2021 se han registrado al menos 13 casos de infanticidios.

Si usted necesita orientación o ayuda por problemas de salud mental puede comunicarse con estas líneas en el país:

Atlántico

CRUE, 24 horas todos los días: (5) 330 9000 Extensión - 5131

(5) 330 8100 - (5) 330 8101

Línea amiga: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 7:30 p.m. y sábados de 7:30 a.m. a 2:30 p.m. (4) 444 4448

Línea de atención a urgencias y emergencias en salud 24 horas todos los días: 125

Barranquilla

Línea de la vida: 24 horas todos los días (Barranquilla y área metropolitana) (5) 339 9999

Bogotá

Línea El poder de ser escuchado: 106

Whatsapp: 24 horas todos los días 300 754 9833

Línea psicoactiva Activa tu mente, transforma tu vida: de lunes a sábado de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. jornada continua 01 8000 112 439

Bolívar

Centro Regulador de Urgencias y Emergencias: 24 horas todos los días (5) 664 5612 y (5) 664 4675

Línea 24 horas todos los días 125

Boyacá

Línea amiga: 24 horas todos los días 106

Caquetá

CRUE 24 horas todos los días 318 617 5909 y 435 6021 Extensión 51

Centro de escucha comunitario (línea y WhatsApp): 321 467 8323

(Municipio de San Vicente del Caguán)

Correo: C-escucha@hospitalsanrafael.gov.co

Facebook: San Rafael Escucha, de lunes a domingo de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Centro de Escucha Comunitario (línea y WhatsApp): 316 541 3108

(Municipio de Cartagena del Chairá)

Lunes 7:00 a.m. a 12:00 m. Jueves de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Cartagena DT

Línea: 24 horas todos los días 125

Cauca

Línea CRUE: 24 horas todos los días 820 5390 - 820 5366 - 321 812 8623 - 321 700 5636

Casanare

CRUE: 24 horas todos los días 317 371 7451

Línea Amiga: 318 299 0629

(Municipio de Aguazul)

24 horas todos los días.

Risaralda

Línea amiga Ámate y Vive: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 106 - (6)333 9610

Facebook: Línea amiga Risaralda

Cesar

Línea Vital #123

Cundinamarca

Línea 123

Celular: 24 horas todos los días 321 248 0377

La Guajira

Línea Esperanza: 24 horas todos los días 01 8000 943 782

Meta

Línea Amiga: de lunes a domingo de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. 312 575 1135

Putumayo

CRUE: 24 horas todos los días 312 319 1736

Huila

Centro de Escucha (línea y chat): 321 907 3439 - (8)870 2277

centroescucha.salud@huila.gov.co 24 horas todos los días.

Sincelejo

CRUE: (5)282 2556

WhatsApp: 315 698 4482

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.

Fines de semana de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Valle del Cauca

Línea: 106

lineal@lineainfantil106.org - http://wwwteescuchamos.org/

Twitter: @corpolatin106 Santiago de Cali

Área metropolitana - Jamundí, Palmira