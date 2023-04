Mujer “casada” con un fantasma quiere divorciarse porque él “no toma en serio su relación”

La cantante de rock inglesa Brocarde sorprendió al público londinense al “casarse” con un fantasma el Halloween pasado. A menos de 6 meses de su “unión conyugal”, la artista admitió consultar a un médium para recibir asesoramiento matrimonial, debido a que su “esposo” no toma en serio la relación.



En entrevista con el Daily Star, la mujer de 38 años confesó haber estado sufriendo de "profundos pensamientos oscuros" en los últimos meses a causa de su “esposo”, ya que este no quiere dejarla ir, a pesar de que ella ya no es feliz en la relación.

Brocarde dice haber conocido a Edwardo, un soldado de guerra de la época victoriana, cuando este irrumpió en su habitación el año pasado. Cinco meses después de conocerlo, tomó la decisión de unirse maritalmente con “él”, por lo cual organizó una ceremonia donde en la noche de Halloween vivos y muertos podrían asistir a celebrar su amor.

En una capilla de abandonada celebraron el matrimonio; sin embargo, la también diseñadora explicó al Daily que los problemas en su vida de casados comenzaron desde ese día, ya que, al tener “personajes como Marilyn Monroe, Elvis y Enrique VIII, Edwardo simplemente no pudo resistirse a darme cuerda e hizo un comentario inapropiado acerca de que Marilyn Monroe se veía sexy”.

Así mismo, según el Daily Mail, la luna de miel tampoco fue muy placentera, debido a que “él” bebió mucho alcohol en la isla donde estaban vacacionando, y no pagó las cuentas, puesto que "obviamente no tiene tarjeta bancaria".

La cantante admitió que no creía en los fantasmas antes de conocer a su actual “esposo”, pero ello le ha hecho de su vida un infierno. “Estoy al final de mis fuerzas. No quiero admitir la derrota, pero parece que estar casada con un fantasma no funciona”, expresó al Daily.

A pesar de que en su sitio web dice que “si los siglos se alinearan, Brocarde casi podría ser el hijo secreto de Edgar Allan Poe y Sylvia Plath”, la mujer parece no poder aguantar mucho más la situación de “acoso” a la cual está sometida por su “pareja”, por lo cual está considerando recurrir a un exorcista en busca de ayuda.

Fantasma estaría asustando a tres hermanitos

Un fantasma estaría asustando a tres hermanitos que viven en un apartamento ubicado en Utah, Estados Unidos. Un video captó el susto que vivió uno de los menores de edad cuando la presunta presencia paranormal botó un juego en la habitación donde dormían los pequeños.

Fue la madrastra de los niños, Keira Henricksen, quien dio a conocer las imágenes al diario MailOnline.

La joven de 18 años relató al medio que pensó que los hermanitos, de 7 y 5 años, se habían puesto a jugar en vez de dormir cuando escuchó el estremecedor ruido en el apartamento al que ella se mudó hace 9 meses.

Solo uno de los pequeños se despertó con el ensordecedor estruendo de la caja de legos lanzada al piso. Un video registró cómo, aterrado, lo único que hizo fue cubrir su cabeza.