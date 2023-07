Mujer con los labios más grandes del mundo busca una pareja que acepte su apariencia

Andrea Ivanvoa, una mujer de 25 años conocida en sus redes sociales por tener los labios más grandes del mundo, aseguró que se encuentra en la búsqueda de su verdadero amor, siempre y cuando esté dispuesto a aceptar su apariencia física y su inclinación por los procedimientos estéticos.



La influenciadora, originaria de Bulgaria, ha invertido miles de dólares en rellenos de labios, lo que la ha llevado a ganarse el reconocimiento por ser la mujer con los labios más grandes del mundo. No satisfecha con eso, espera lograr un nuevo récord y coronarse como la persona con mejillas más grandes, usando su estructura facial bien definida.

Sin embargo, su estilo de vida y objetivos han hecho que su vida amorosa sea algo conflictiva, ya que algunos hombres no están dispuestos a aceptarla de esa manera. A pesar de tener muchos seguidores y recibir mucha atención por parte de personas en línea, Ivanvoa confesó que todavía no ha logrado conectar con alguien.

Si bien desea “enamorarse loca y verdaderamente”, la joven asegura que solo las personas que estén dispuestas a aceptar su imagen podrán acercarse. “Si tengo una relación con alguien y me dice que se siente incómodo cuando camina conmigo por la calle o en lugares públicos, entonces nos separamos”, asevera.

“Me sentiré mal y ofendida, entonces tendré que buscar una nueva pareja que no se vea obstaculizada por mi apariencia”, agrega. “Me gustaría enamorarme loca y verdaderamente y encontrar la pareja adecuada para mí, porque el amor es lo más hermoso y significativo de este mundo”, puntualiza.

Publicidad

De acuerdo con Ivanvoa, estas medidas han sido adoptadas luego de vivir experiencias “amargas” en el pasado, relacionadas al amor. Según la creadora de contenido, solía salir con hombres que le aconsejaban que cambiara su apariencia o que le pedían que no fuera tan extravagante con los rellenos, cosa que no está dispuesta a aceptar.

“Nunca los escuché y siempre discutíamos porque yo no haría algo por alguien que me puede dejar. Me gusto así y seré como quiero ser, sin dejarme influenciar por la opinión de nadie. Quien realmente me quiera, estará conmigo sin importar mi apariencia y aceptará las cosas que amo. No me cambio por nadie”, sostiene.

Finalmente, la mujer afirma que seguirá inyectando sus labios hasta que se acabe su capacidad de contener rellenos adicional y se intervendrá los pómulos para hacerlos más grandes. “Quiero tener los pómulos más grandes y voluminosos del mundo después de un tiempo y lograré la apariencia de mis sueños”, concluye.