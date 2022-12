Mujer confesó haber matado a 23 personas como parte de un culto satánico

La víctima de la pareja fue atraída mediante un anuncio en internet.

En entrevista para el periódico Daily Item de Sunbury, Miranda dijo que desea declararse culpable del homicidio de Troy LaFerrara, perpetrado en noviembre.

Publicidad

También aseguró en la entrevista efectuada desde la cárcel que ha matado cuando menos a otras 22 personas, desde Alaska hasta Carolina del Norte, en los últimos seis años como participante de un culto satánico.

"Creo que llegó la hora de contarlo todo. No me interesa si me creen. Solo quiero contarlo", expresó, según el texto que difundió el periódico el sábado por la noche.

El jefe de la Policía de Sunbury, Steve Mazzeo, dijo al Daily Item que los investigadores están al tanto de las afirmaciones de Miranda sobre otros homicidios. Agregó que están "sumamente preocupados" y que se han puesto en contacto con los cuerpos de policía de otras demarcaciones.

En un comunicado emitido el domingo, la división del FBI en Filadelfia informó que había establecido contacto con la policía de Sunbury y que "ofrecerá cualquier asistencia requerida para el caso".

Publicidad

Los abogados de Miranda y su esposo, Elytte Barbour, de 22 años, han solicitado evaluaciones psiquiátricas para sus clientes.

El defensor de la mujer, Ed Greco, también pidió la semana pasada a un juez que desechara las declaraciones que hizo antes de que se presentaran cargos en su contra. Afirmó en la moción que ella no tuvo acceso a un abogado a pesar de las reiteradas peticiones hechas durante dos entrevistas con la policía.

Publicidad

Miranda dijo en la entrevista para el diario que quería declararse culpable en la audiencia de lectura de cargos, pero que Greco presentó a su nombre una declaratoria de inocencia.

Los fiscales solicitaron la pena de muerte para la pareja.

Miranda, una mujer pequeña de cabello castaño largo, dijo a los investigadores que conoció a la víctima, un hombre de 1,88 metros (seis pies dos pulgadas) de estatura y 126 kilogramos (278 libras) de peso, cuando este respondió a un anunció que ella publicó en el sitio de internet Craigslist en el que ofrecía compañía a cambio de dinero.

Su esposo declaró a los investigadores que cometieron el homicidio porque querían matar a alguien juntos, de acuerdo con documentos de la corte.

Publicidad

La pareja, que se casó en Carolina del Norte y se mudó a Pensilvania unas tres semanas antes del crimen, dijo a la Policía que Miranda apuñaló a LaFerrara cuando él estaba en el asiento delantero del vehículo de ella mientras su esposo lo sometía con una cuerda en el cuello.

La mujer indicó en la entrevista que no quería salir de prisión y que volvería a matar si la dejan libre. Afirmó que no sentía remordimientos y que únicamente mató a "personas malas".

Publicidad

Dio pocos detalles sobre los homicidios en los que dice haber participado en Alaska, Texas, Carolina del Norte y California.

Afirma que se unió a un culto satánico en Alaska cuando tenía 13 años, antes de mudarse a Carolina del Norte.

Pensilvania, EE. UU.