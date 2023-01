Mujer culpa a su pequeño hijo de su separación y se graba maltratándolo

“Nadie te quiere”, le dice su mamá al niño de 3 años en un video que le envió a su exesposo.

El estremecedor suceso ocurrió en Argentina y la mamá fue identificada como Natalia Martínez.

“¿Vas a defender a esa gorda sucia? Con esa sucia se va, a vos no te quiere, a vos nadie te quiere. No me voy a tranquilizar porque es tu culpa”, se escucha decir a la mujer mientras golpea al menor en la cara.

Aunque las imágenes corresponden a mayo de 2018, solo hasta ahora el papá del pequeño y su nueva pareja decidieron darlas a conocer para que las autoridades tomaran medidas.

Y eso hicieron, pues la mujer fue capturada en la provincia de Jujuy. Además, tras unos estudios, le diagnosticaron una depresión profunda.

“Lo hice para llamar la atención de mi marido”, confesó Natalia Martínez, según reseña el medio argentino TN.

Por ahora, la patria potestad del niño y sus tres hermanos la tiene la abuela materna.

Entretanto, Unicef Argentina recordó que no se deben compartir ni difundir en redes sociales los videos de maltrato a niños ya que esto afecta los derechos de los niños.



Te llegan muchas cosas por #Whatsapp📱

¿Algunas de ellas muestran violencia contra niños, niñas y adolescentes?



Te explicamos por qué no hay que compartir estos contenidos 🚫 y qué podés hacer para ayudar a poner #FinALaViolencia



¡Dale RT para que más personas lo sepan! pic.twitter.com/f8HTNB3QQb — UNICEF ARGENTINA (@UNICEFargentina) January 12, 2019